Куйвашев ответил на слова о диверсантах, поджигающих свердловские леса

Губернатор Куйвашев опроверг слухи о поджоге лесов диверсантами

11 мая 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев сообщил, что крупные пожары разгораются из-за неосторожного обращения с огнем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что лесные пожары в регионы возникают из-за диверсий злоумышленников, специально поджигающих растения. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь», — приводится цитата Куйвашева в telegram-канале «Свердловский пул». Губернатор подчеркнул, что главная причина пожаров заключается в неаккуратном обращении с огнем. Люди, которые не соблюдают технику пожарной безопасности и нарушают запреты на разведение костров, провоцируют возгорание. Огонь быстро распространяется из-за погоды, способствующей пожарам, отметил губернатор. Он попросил свердловчан быть осторожными и соблюдать технику безопасности. Ранее пользователи соцсетей распространяли мнение, что массовые лесные пожары могут быть делом рук диверсантов. Они якобы устраивают поджоги, однако цели этого в соцсетях не уточняли.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что лесные пожары в регионы возникают из-за диверсий злоумышленников, специально поджигающих растения. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь», — приводится цитата Куйвашева в telegram-канале «Свердловский пул». Губернатор подчеркнул, что главная причина пожаров заключается в неаккуратном обращении с огнем. Люди, которые не соблюдают технику пожарной безопасности и нарушают запреты на разведение костров, провоцируют возгорание. Огонь быстро распространяется из-за погоды, способствующей пожарам, отметил губернатор. Он попросил свердловчан быть осторожными и соблюдать технику безопасности. Ранее пользователи соцсетей распространяли мнение, что массовые лесные пожары могут быть делом рук диверсантов. Они якобы устраивают поджоги, однако цели этого в соцсетях не уточняли.