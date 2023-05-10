10 мая 2023

Куйвашев ответил на слова о диверсантах, поджигающих свердловские леса

Губернатор Куйвашев опроверг слухи о поджоге лесов диверсантами
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве по УрФО с Максимом Решетниковым. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев сообщил, что крупные пожары разгораются из-за неосторожного обращения с огнем Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что лесные пожары в регионы возникают из-за диверсий злоумышленников, специально поджигающих растения. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь», — приводится цитата Куйвашева в telegram-канале «Свердловский пул».

Губернатор подчеркнул, что главная причина пожаров заключается в неаккуратном обращении с огнем. Люди, которые не соблюдают технику пожарной безопасности и нарушают запреты на разведение костров, провоцируют возгорание. Огонь быстро распространяется из-за погоды, способствующей пожарам, отметил губернатор. Он попросил свердловчан быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

Ранее пользователи соцсетей распространяли мнение, что массовые лесные пожары могут быть делом рук диверсантов. Они якобы устраивают поджоги, однако цели этого в соцсетях не уточняли.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о том, что лесные пожары в регионы возникают из-за диверсий злоумышленников, специально поджигающих растения. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь», — приводится цитата Куйвашева в telegram-канале «Свердловский пул». Губернатор подчеркнул, что главная причина пожаров заключается в неаккуратном обращении с огнем. Люди, которые не соблюдают технику пожарной безопасности и нарушают запреты на разведение костров, провоцируют возгорание. Огонь быстро распространяется из-за погоды, способствующей пожарам, отметил губернатор. Он попросил свердловчан быть осторожными и соблюдать технику безопасности. Ранее пользователи соцсетей распространяли мнение, что массовые лесные пожары могут быть делом рук диверсантов. Они якобы устраивают поджоги, однако цели этого в соцсетях не уточняли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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