Екатеринбургский митрополит получил награду от Путина

Екатеринбургского митрополита наградили орденом Дружбы
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения (Кульберга) орденом Дружбы. Информация об этом появилась в указе президента.
«За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность наградить митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения», — сказано в документе. Кульбергу вручили орден Дружбы.
Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин присвоил госнаграды трем сотрудникам «Уральских авиалиний». Церемония вручения прошла в Москве.
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