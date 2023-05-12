Екатеринбургский митрополит получил награду от Путина

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Екатеринбургского митрополита наградили орденом Дружбы Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения (Кульберга) орденом Дружбы. Информация об этом появилась в указе президента.

«За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность наградить митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения», — сказано в документе. Кульбергу вручили орден Дружбы.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин присвоил госнаграды трем сотрудникам «Уральских авиалиний». Церемония вручения прошла в Москве.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения (Кульберга) орденом Дружбы. Информация об этом появилась в указе президента. «За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность наградить митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения», — сказано в документе. Кульбергу вручили орден Дружбы. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин присвоил госнаграды трем сотрудникам «Уральских авиалиний». Церемония вручения прошла в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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