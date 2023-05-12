Жильцов многоквартирного дома в Челябинске эвакуировали из-за пожара. Фото

13 мая 2023 в 09:15 Размер текста - 17 +

Для эвакуации жильцов использовали лестницу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в ночь на субботу произошел пожар в многоквартирном доме на улице Батумской. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, из здания было эвакуировано шесть человек. «В двухэтажном жилом доме в одном из двух подъездов горела входная группа и лестничный марш. Было эвакуировано шесть человек, в том числе один ребенок», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что со второго этажа спасли четырех человек с помощью лестницы. Для эвакуации жильцов с первого этажа пришлось распиливать решетку на окнах квартиры. Причины пожара устанавливаются. ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске в ночь на субботу произошел пожар в многоквартирном доме на улице Батумской. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, из здания было эвакуировано шесть человек. «В двухэтажном жилом доме в одном из двух подъездов горела входная группа и лестничный марш. Было эвакуировано шесть человек, в том числе один ребенок», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что со второго этажа спасли четырех человек с помощью лестницы. Для эвакуации жильцов с первого этажа пришлось распиливать решетку на окнах квартиры. Причины пожара устанавливаются.