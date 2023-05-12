12 мая 2023

Жильцов многоквартирного дома в Челябинске эвакуировали из-за пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные Спасатели Архив Челябинск, мчс, огонь, лестница
Для эвакуации жильцов использовали лестницу (фото из архива) Фото:

В Челябинске в ночь на субботу произошел пожар в многоквартирном доме на улице Батумской. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, из здания было эвакуировано шесть человек.

«В двухэтажном жилом доме в одном из двух подъездов горела входная группа и лестничный марш. Было эвакуировано шесть человек, в том числе один ребенок», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что со второго этажа спасли четырех человек с помощью лестницы. Для эвакуации жильцов с первого этажа пришлось распиливать решетку на окнах квартиры. Причины пожара устанавливаются.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в ночь на субботу произошел пожар в многоквартирном доме на улице Батумской. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, из здания было эвакуировано шесть человек. «В двухэтажном жилом доме в одном из двух подъездов горела входная группа и лестничный марш. Было эвакуировано шесть человек, в том числе один ребенок», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что со второго этажа спасли четырех человек с помощью лестницы. Для эвакуации жильцов с первого этажа пришлось распиливать решетку на окнах квартиры. Причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...