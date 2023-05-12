Для эвакуации жильцов использовали лестницу (фото из архива)
В Челябинске в ночь на субботу произошел пожар в многоквартирном доме на улице Батумской. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, из здания было эвакуировано шесть человек.
«В двухэтажном жилом доме в одном из двух подъездов горела входная группа и лестничный марш. Было эвакуировано шесть человек, в том числе один ребенок», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что со второго этажа спасли четырех человек с помощью лестницы. Для эвакуации жильцов с первого этажа пришлось распиливать решетку на окнах квартиры. Причины пожара устанавливаются.
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