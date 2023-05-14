В Екатеринбурге перекрыли движение на проспекте Ленина. Не работает общественный транспорт, так что горожанам приходится добираться пешком. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«ГИБДД перекрыла движение по Ленина, весь транспорт стоит от Вечного огня на Репина. На месте обнаружили бесхозный рюкзак, ждут саперов, рассказали в диспетчерской гортранса», — поделился журналист.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, на момент публикации ответ не поступил. На месте инспекторы ГИБДД сообщают, что движение перекрыто надолго.
Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, на перекрестке Ленина Московская также произошла авария. На участке наблюдаются 10-бальные пробки.
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