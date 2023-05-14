14 мая 2023

Екатеринбург встал в пробки из-за подозрительного рюкзака. Фото

В центре Екатеринбурга перекрыли движение транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Ленина закрыли для движения от улицы Московской
Проспект Ленина закрыли для движения от улицы Московской Фото:

В Екатеринбурге перекрыли движение на проспекте Ленина. Не работает общественный транспорт, так что горожанам приходится добираться пешком. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«ГИБДД перекрыла движение по Ленина, весь транспорт стоит от Вечного огня на Репина. На месте обнаружили бесхозный рюкзак, ждут саперов, рассказали в диспетчерской гортранса», — поделился журналист.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, на момент публикации ответ не поступил. На месте инспекторы ГИБДД сообщают, что движение перекрыто надолго.

Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, на перекрестке Ленина Московская также произошла авария. На участке наблюдаются 10-бальные пробки.

На перекрестке Ленина — Московская сложная дорожная ситуация
На перекрестке Ленина — Московская сложная дорожная ситуация
Фото:
Участок проспекта перекрыли сотрудники ГИБДД
Участок проспекта перекрыли сотрудники ГИБДД
Фото:

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В Екатеринбурге перекрыли движение на проспекте Ленина. Не работает общественный транспорт, так что горожанам приходится добираться пешком. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «ГИБДД перекрыла движение по Ленина, весь транспорт стоит от Вечного огня на Репина. На месте обнаружили бесхозный рюкзак, ждут саперов, рассказали в диспетчерской гортранса», — поделился журналист. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, на момент публикации ответ не поступил. На месте инспекторы ГИБДД сообщают, что движение перекрыто надолго. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, на перекрестке Ленина Московская также произошла авария. На участке наблюдаются 10-бальные пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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