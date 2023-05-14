В Челябинске закрыли опасную автозаправку

На АЗС выявили ряд нарушений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске, на Свердловском тракте, 10Г, на 60 суток закрыли опасную автозаправочную станцию (АЗС). Как 15 мая сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, поводом стали обнаруженные нарушения в работе.

«Наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток было назначено по результатам рассмотрения административного протокола. Проверку проводили сотрудники прокуратуры и специалисты Ростехнадзора», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

В ведомстве отметили, что объект работал с серьезными нарушениями. Заправка была не зарегистрирована в соответствующем государственном реестре, не имела лицензии вид деятельности в области промышленной безопасности. Также были установлены факты нарушений требований безопасности.

В настоящее время деятельность АЗС приостановлена. За 60 суток владелец должен исправить ситуацию. Он предупрежден об административной и уголовной ответственности за нарушение требований исполнительного документа. Контроль сохранности пломб будет контролироваться в течение всего срока наказания.