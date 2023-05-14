14 мая 2023
13 мая 2023

В Челябинске закрыли опасную автозаправку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автопробег "Помню! Горжусь!": Березовский - Самара, топливо, автозаправка, азс
На АЗС выявили ряд нарушений Фото:

В Челябинске, на Свердловском тракте, 10Г, на 60 суток закрыли опасную автозаправочную станцию (АЗС). Как 15 мая сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, поводом стали обнаруженные нарушения в работе.

«Наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток было назначено по результатам рассмотрения административного протокола. Проверку проводили сотрудники прокуратуры и специалисты Ростехнадзора», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

В ведомстве отметили, что объект работал с серьезными нарушениями. Заправка была не зарегистрирована в соответствующем государственном реестре, не имела лицензии вид деятельности в области промышленной безопасности. Также были установлены факты нарушений требований безопасности.

В настоящее время деятельность АЗС приостановлена. За 60 суток владелец должен исправить ситуацию. Он предупрежден об административной и уголовной ответственности за нарушение требований исполнительного документа. Контроль сохранности пломб будет контролироваться в течение всего срока наказания.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске, на Свердловском тракте, 10Г, на 60 суток закрыли опасную автозаправочную станцию (АЗС). Как 15 мая сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, поводом стали обнаруженные нарушения в работе. «Наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток было назначено по результатам рассмотрения административного протокола. Проверку проводили сотрудники прокуратуры и специалисты Ростехнадзора», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. В ведомстве отметили, что объект работал с серьезными нарушениями. Заправка была не зарегистрирована в соответствующем государственном реестре, не имела лицензии вид деятельности в области промышленной безопасности. Также были установлены факты нарушений требований безопасности. В настоящее время деятельность АЗС приостановлена. За 60 суток владелец должен исправить ситуацию. Он предупрежден об административной и уголовной ответственности за нарушение требований исполнительного документа. Контроль сохранности пломб будет контролироваться в течение всего срока наказания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...