Сенатор от ХМАО встретился с заместителем начальника ГУ МЧС Югры

Сенатор Исаков и первый заместитель начальника ГУ МЧС Югры обсудили участие в СВО сотрудников МЧС

16 мая 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

У огнеборцев немало задач в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Член Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков на встрече с первым заместителем начальника ГУ МЧС Югры Сергеем Антоновым обсудил участие сотрудников МЧС в спецоперации. Об этом сенатор рассказал в своем официальном telegram-канале. «Об участии сотрудников МЧС в спецоперации поговорил с первым заместителем начальника Главного управления МЧС Югры Сергеем Антоновым. Пожарная охрана всегда на передовой, также у огнеборцев немало задач в зоне СВО», — говорится в сообщении. Исаков рассказал о том, что сотрудники МЧС отказываются от «брони» ради участия в спецоперации, регулярно отправляют коллегам в г. Макеевку посылки, которые помогают огнеборцам при тушении и ликвидации последствий пожаров. Отмечается, что в ходе беседы была затронута тема готовности к летнему сезону. Сенатор сообщил, в Югре сегодня активизированы все ресурсы для борьбы с пожарами. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в рамках поездки в ДНР и ЛНР доставил бойцам из Югры разминирующего робота-сапера. Помимо этого, Исаков доставил медицинское оборудование.

Член Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков на встрече с первым заместителем начальника ГУ МЧС Югры Сергеем Антоновым обсудил участие сотрудников МЧС в спецоперации. Об этом сенатор рассказал в своем официальном telegram-канале. «Об участии сотрудников МЧС в спецоперации поговорил с первым заместителем начальника Главного управления МЧС Югры Сергеем Антоновым. Пожарная охрана всегда на передовой, также у огнеборцев немало задач в зоне СВО», — говорится в сообщении. Исаков рассказал о том, что сотрудники МЧС отказываются от «брони» ради участия в спецоперации, регулярно отправляют коллегам в г. Макеевку посылки, которые помогают огнеборцам при тушении и ликвидации последствий пожаров. Отмечается, что в ходе беседы была затронута тема готовности к летнему сезону. Сенатор сообщил, в Югре сегодня активизированы все ресурсы для борьбы с пожарами. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в рамках поездки в ДНР и ЛНР доставил бойцам из Югры разминирующего робота-сапера. Помимо этого, Исаков доставил медицинское оборудование.