Сенатор от ХМАО встретился с заместителем начальника ГУ МЧС Югры

Член Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков на встрече с первым заместителем начальника ГУ МЧС Югры Сергеем Антоновым обсудил участие сотрудников МЧС в спецоперации. Об этом сенатор рассказал в своем официальном telegram-канале.
«Об участии сотрудников МЧС в спецоперации поговорил с первым заместителем начальника Главного управления МЧС Югры Сергеем Антоновым. Пожарная охрана всегда на передовой, также у огнеборцев немало задач в зоне СВО», — говорится в сообщении. Исаков рассказал о том, что сотрудники МЧС отказываются от «брони» ради участия в спецоперации, регулярно отправляют коллегам в г. Макеевку посылки, которые помогают огнеборцам при тушении и ликвидации последствий пожаров.
Отмечается, что в ходе беседы была затронута тема готовности к летнему сезону. Сенатор сообщил, в Югре сегодня активизированы все ресурсы для борьбы с пожарами.
Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в рамках поездки в ДНР и ЛНР доставил бойцам из Югры разминирующего робота-сапера. Помимо этого, Исаков доставил медицинское оборудование.
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