Свердловская деревня рискует остаться без единственной школы

16 мая 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Деревенская школа находится под угрозой закрытия Фото: Размик Закарян © URA.RU Единственную школу в деревне Коптяки (Среднеуральский городской округ, Свердловская область) могут закрыть, оставив 109 учеников без образования. Ее пытались закрыть полтора года назад, но тогда суд встал на сторону учебного заведения. В настоящее время школе снова грозит закрытие. Врио мэра Среднеуральска подписал запрет на прием детей в первый класс. Директор школы Екатерина Захарова заявила журналисту URA.RU о том, что причиной сложившейся ситуации стали жалобы со стороны местного жителя. За 32 года на школу № 215 не поступали жалобы, но все изменилось почти два года назад. Проблемы начались из-за конфликта, который случился с одним из местных жителей. Тогда мужчина припарковал машину возле здания школы. Директор учебного заведения Захарова попросила убрать автомобиль. А уже спустя время мужчина начал писать жалобы на учебное заведение в разные инстанции, что, в свою очередь, привело к массовым проверкам и судебным разбирательствам. «Наша школа всегда славилась высоким уровнем образования. Жалоб как со стороны учеников, так и родителей за столько лет не поступало. Но все изменилось почти два года назад. Конфликт из-за неправильно припаркованного автомобиля дошел до судебных разбирательств. Владелец автомобиля Леонид, которому было сделано замечание стал писать жалобы в разные инстанции. И школа погрязла в разбирательствах. Тогда суды удалось выиграть, но вот спустя полтора-два года мы снова вынуждены судиться. Причина — новые жалобы от Леонида», — поделилась директор школы Захарова с журналистом URA.RU. Школа не сможет принять первоклассников в новом году. «Врио мэра Среднеуральска Алексей Стасенок подписал постановление из-за которого школа не сможет принять первоклассников в новом учебном году. Причина — отсутствие в учебном заведении пожарного гидранта. Для того чтобы устранить данное нарушение, потребуется около 10 млн рублей. Откуда взять такую сумму, неясно», — посетовала Захарова. В администрации Среднеуральского городского округа журналисту URA.RU заявили, что, несмотря на то, что врио мэра Алексей Стасенок подписал постановление, он не желает закрытия учебного заведения. Он провел встречу с родителями. «По городу ходят слухи, будто школу должны закрыть. Этого никто не хочет. Было бы хорошо, чтобы нам дали паузу, и мы бы все неполадки устранили», — сказал Стасенок на встрече с родителями. «Инициативная группа родителей вместе с врио мэра и директором школы будут решать насущные вопросы. Главный из них сейчас — заседание арбитражного суда о признании недействительным предписания МЧС. Суд пройдет 7 июня», — сказано в сообщении пресс-службы. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов жителя деревни Коптяки Леонида. Редакция готова предоставить ему возможность высказаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Единственную школу в деревне Коптяки (Среднеуральский городской округ, Свердловская область) могут закрыть, оставив 109 учеников без образования. Ее пытались закрыть полтора года назад, но тогда суд встал на сторону учебного заведения. В настоящее время школе снова грозит закрытие. Врио мэра Среднеуральска подписал запрет на прием детей в первый класс. Директор школы Екатерина Захарова заявила журналисту URA.RU о том, что причиной сложившейся ситуации стали жалобы со стороны местного жителя. За 32 года на школу № 215 не поступали жалобы, но все изменилось почти два года назад. Проблемы начались из-за конфликта, который случился с одним из местных жителей. Тогда мужчина припарковал машину возле здания школы. Директор учебного заведения Захарова попросила убрать автомобиль. А уже спустя время мужчина начал писать жалобы на учебное заведение в разные инстанции, что, в свою очередь, привело к массовым проверкам и судебным разбирательствам. «Наша школа всегда славилась высоким уровнем образования. Жалоб как со стороны учеников, так и родителей за столько лет не поступало. Но все изменилось почти два года назад. Конфликт из-за неправильно припаркованного автомобиля дошел до судебных разбирательств. Владелец автомобиля Леонид, которому было сделано замечание стал писать жалобы в разные инстанции. И школа погрязла в разбирательствах. Тогда суды удалось выиграть, но вот спустя полтора-два года мы снова вынуждены судиться. Причина — новые жалобы от Леонида», — поделилась директор школы Захарова с журналистом URA.RU. Школа не сможет принять первоклассников в новом году. «Врио мэра Среднеуральска Алексей Стасенок подписал постановление из-за которого школа не сможет принять первоклассников в новом учебном году. Причина — отсутствие в учебном заведении пожарного гидранта. Для того чтобы устранить данное нарушение, потребуется около 10 млн рублей. Откуда взять такую сумму, неясно», — посетовала Захарова. В администрации Среднеуральского городского округа журналисту URA.RU заявили, что, несмотря на то, что врио мэра Алексей Стасенок подписал постановление, он не желает закрытия учебного заведения. Он провел встречу с родителями. «По городу ходят слухи, будто школу должны закрыть. Этого никто не хочет. Было бы хорошо, чтобы нам дали паузу, и мы бы все неполадки устранили», — сказал Стасенок на встрече с родителями. «Инициативная группа родителей вместе с врио мэра и директором школы будут решать насущные вопросы. Главный из них сейчас — заседание арбитражного суда о признании недействительным предписания МЧС. Суд пройдет 7 июня», — сказано в сообщении пресс-службы. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов жителя деревни Коптяки Леонида. Редакция готова предоставить ему возможность высказаться.