В Челябинске открылся новый фаст-фуд ресторан

Главными позициями в меню заведения стали пицца и бургеры
В Челябинске открылся новый ресторан быстрого питания Cheat Meal. О том, что заведение находится на Бажова, сообщили в социальных сетях.
«„Cheat Meal“ ресторан быстрого питания. На Бажова — здесь быстро и вкусно», — появился пост в паблике «Cheat Meal Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
В заведении подают хот-доги, снеки и шаурму. Сердцем меню стали бургеры и римская пицца. Среди 11 видов бургеров позиции с названиями «Сырный батя», «Чак Норрис», «Дочь мясника». Стандартные чизбургер и гамбургер предлагают в двух размерах — S и L.
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