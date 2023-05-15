15 мая 2023

В Челябинске открылся новый фаст-фуд ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Званый ужин в ресторане "Маммас". Екатеринбург, пицца, маммас
Главными позициями в меню заведения стали пицца и бургеры Фото:

В Челябинске открылся новый ресторан быстрого питания Cheat Meal. О том, что заведение находится на Бажова, сообщили в социальных сетях.

«„Cheat Meal“ ресторан быстрого питания. На Бажова — здесь быстро и вкусно», — появился пост в паблике «Cheat Meal Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В заведении подают хот-доги, снеки и шаурму. Сердцем меню стали бургеры и римская пицца. Среди 11 видов бургеров позиции с названиями «Сырный батя», «Чак Норрис», «Дочь мясника». Стандартные чизбургер и гамбургер предлагают в двух размерах — S и L.

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В Челябинске открылся новый ресторан быстрого питания Cheat Meal. О том, что заведение находится на Бажова, сообщили в социальных сетях. «„Cheat Meal“ ресторан быстрого питания. На Бажова — здесь быстро и вкусно», — появился пост в паблике «Cheat Meal Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В заведении подают хот-доги, снеки и шаурму. Сердцем меню стали бургеры и римская пицца. Среди 11 видов бургеров позиции с названиями «Сырный батя», «Чак Норрис», «Дочь мясника». Стандартные чизбургер и гамбургер предлагают в двух размерах — S и L.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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