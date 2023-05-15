В Челябинске открылся новый фаст-фуд ресторан

16 мая 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Главными позициями в меню заведения стали пицца и бургеры Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске открылся новый ресторан быстрого питания Cheat Meal. О том, что заведение находится на Бажова, сообщили в социальных сетях. «„Cheat Meal“ ресторан быстрого питания. На Бажова — здесь быстро и вкусно», — появился пост в паблике «Cheat Meal Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В заведении подают хот-доги, снеки и шаурму. Сердцем меню стали бургеры и римская пицца. Среди 11 видов бургеров позиции с названиями «Сырный батя», «Чак Норрис», «Дочь мясника». Стандартные чизбургер и гамбургер предлагают в двух размерах — S и L.

В Челябинске открылся новый ресторан быстрого питания Cheat Meal. О том, что заведение находится на Бажова, сообщили в социальных сетях. «„Cheat Meal“ ресторан быстрого питания. На Бажова — здесь быстро и вкусно», — появился пост в паблике «Cheat Meal Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В заведении подают хот-доги, снеки и шаурму. Сердцем меню стали бургеры и римская пицца. Среди 11 видов бургеров позиции с названиями «Сырный батя», «Чак Норрис», «Дочь мясника». Стандартные чизбургер и гамбургер предлагают в двух размерах — S и L.