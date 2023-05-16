В Екатеринбурге образовался сильнейший дефицит коммерческой недвижимости

16 мая 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Большинство коммерческой недвижимости забронировано на покупку задолго до начала строительства, считает Валерия Козлова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге количество коммерческой недвижимости в сегменте расположенных на первых этажах совершенно не удовлетворяет спросу потребителей. Об этом рассказала президент «Уральской палаты недвижимости» Валерия Козлова в ходе финансового форума «Финмаркет». «Количество коммерческой недвижимости, расположенных на первых этажах в Екатеринбурге насчитывается от 260 до 440 штук, этот показатель очень маленький. Он совершенно не удовлетворяет тот спрос, который есть на эти объекты. Спросив сегодня у любого застройщика, можно убедиться, что коммерческую недвижимость с хорошим выбором просто так купить невозможно. Все объекты забронированы за много до начала строительства, даже до начала объявления о начале проекта», — сказала Валерия Козлова. Оставшийся сегмент рынка коммерческой недвижимости: производственно-складская площадью от одной до трех тысяч квадратных метров насчитывает от 20 до 70 предложений. Офисных помещений и зданий от тысячи квадратных метров в Екатеринбурге предложено от 30 до 80 объектов. За последние 12 месяцев в Екатеринбурге выросли цены на коммерческую недвижимость. Самый заметный рост цен продемонстрировали складские помещения, поднявшись на 28% с 46,6 тысяч до 64,8 тысяч рублей.

В Екатеринбурге количество коммерческой недвижимости в сегменте расположенных на первых этажах совершенно не удовлетворяет спросу потребителей. Об этом рассказала президент «Уральской палаты недвижимости» Валерия Козлова в ходе финансового форума «Финмаркет». «Количество коммерческой недвижимости, расположенных на первых этажах в Екатеринбурге насчитывается от 260 до 440 штук, этот показатель очень маленький. Он совершенно не удовлетворяет тот спрос, который есть на эти объекты. Спросив сегодня у любого застройщика, можно убедиться, что коммерческую недвижимость с хорошим выбором просто так купить невозможно. Все объекты забронированы за много до начала строительства, даже до начала объявления о начале проекта», — сказала Валерия Козлова. Оставшийся сегмент рынка коммерческой недвижимости: производственно-складская площадью от одной до трех тысяч квадратных метров насчитывает от 20 до 70 предложений. Офисных помещений и зданий от тысячи квадратных метров в Екатеринбурге предложено от 30 до 80 объектов. За последние 12 месяцев в Екатеринбурге выросли цены на коммерческую недвижимость. Самый заметный рост цен продемонстрировали складские помещения, поднявшись на 28% с 46,6 тысяч до 64,8 тысяч рублей.