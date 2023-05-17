В МИД РФ назвали главный инструмент политики США

Захарова: дипломатия США давно вытеснена давлением
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова считает, что дипломатия в США давно вытеснена давлением Фото:

США давят на ЮАР из-за дружественной позиции по отношению к Москве и пытаются заставить их изменить внешнюю политику. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление посла США в ЮАР Рубена Бригети о поставках Преторией оружия и боеприпасов Москве.

«У них [США] дипломатия давно вытеснена давлением. Давлением по подчеркиванию своей позиции. У них другого нет. Они давно перестали вести переговоры. Вспомните проявления представителей Белого дома — их отношение к союзникам, оно именно такое. Они не подчиняются никаким нормам, но диктуют их остальным. Причем они [нормы] постоянно меняются», — сказала Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU в ходе брифинга.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что некоторым странам удается «ставить США на место». «Кто не имеет тапкой возможности, с теми американские послы ведут себя по-хамски», — заключила она.

Ранее посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что республика якобы поставляет оружие России в зону спецоперации. Власти ЮАР вызвали американского диппредставителя, отметив, что версия Вашингтона не имеет доказательств. Бригети извинился перед правительством республики и народом, отметив, что перешел черту.

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США давят на ЮАР из-за дружественной позиции по отношению к Москве и пытаются заставить их изменить внешнюю политику. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление посла США в ЮАР Рубена Бригети о поставках Преторией оружия и боеприпасов Москве. «У них [США] дипломатия давно вытеснена давлением. Давлением по подчеркиванию своей позиции. У них другого нет. Они давно перестали вести переговоры. Вспомните проявления представителей Белого дома — их отношение к союзникам, оно именно такое. Они не подчиняются никаким нормам, но диктуют их остальным. Причем они [нормы] постоянно меняются», — сказала Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU в ходе брифинга. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что некоторым странам удается «ставить США на место». «Кто не имеет тапкой возможности, с теми американские послы ведут себя по-хамски», — заключила она. Ранее посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что республика якобы поставляет оружие России в зону спецоперации. Власти ЮАР вызвали американского диппредставителя, отметив, что версия Вашингтона не имеет доказательств. Бригети извинился перед правительством республики и народом, отметив, что перешел черту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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