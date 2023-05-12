12 мая 2023

Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в помощи России в зоне СВО

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Бригети заявлял, что ЮАР поставляет РФ оружие Фото:
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Посол США в ЮАР Рубен Бригети извинился перед южноафриканским правительством за слова о том, что республика якобы поставляет оружие России в зону спецоперации. Об этом заявили в МИД ЮАР, отметив, что Бригети признал, что в своих высказываниях перешел черту.

«После сегодняшней встречи посол признал, что перешел черту. Бригети безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», — говорится в официальном сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что слова Бригет вызвали недовольство правительства республики. В итоге власти ЮАР вызвали посла, отметив, что версия США о передаче оружия не имеет доказательств, пишет МК.

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Посол США в ЮАР Рубен Бригети извинился перед южноафриканским правительством за слова о том, что республика якобы поставляет оружие России в зону спецоперации. Об этом заявили в МИД ЮАР, отметив, что Бригети признал, что в своих высказываниях перешел черту. «После сегодняшней встречи посол признал, что перешел черту. Бригети безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», — говорится в официальном сообщении МИД. Ранее сообщалось, что слова Бригет вызвали недовольство правительства республики. В итоге власти ЮАР вызвали посла, отметив, что версия США о передаче оружия не имеет доказательств, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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