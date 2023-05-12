Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в помощи России в зоне СВО

Посол США в ЮАР Рубен Бригети извинился перед южноафриканским правительством за слова о том, что республика якобы поставляет оружие России в зону спецоперации. Об этом заявили в МИД ЮАР, отметив, что Бригети признал, что в своих высказываниях перешел черту.
«После сегодняшней встречи посол признал, что перешел черту. Бригети безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», —
Ранее сообщалось, что слова Бригет вызвали недовольство правительства республики. В итоге власти ЮАР вызвали посла, отметив, что версия США о передаче оружия не имеет доказательств, пишет
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