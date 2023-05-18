Госдума вводит штрафы за отправку данных в зарубежных мессенджерах

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Портфель министра. Москва, телефон, мобильный интернет, мобильный, мобильный телефон, руки с телефоном
Должностных лиц будут штрафовать за отправку официальной информации через зарубежные мессенджеры Фото:

Госдума в первом чтении ввела законопроект об ответственности за пересылку персональной информации через зарубежные мессенджеры. Теперь должностных лиц будут штрафовать за нарушение данного постановления. Соответствующий законопроект был инициирован в ходе пленарного заседания.

«Когда банки интегрируются с зарубежными цифровыми платформами, игнорируя российские — стратегически неправильно», — уточнил автор инициативы депутат Антон Горелкин в ходе пленарного заседания. По его словам, должностные лица могут быть оштрафованы суммой от 30 до 50 тысяч рублей за пересылку данных через иностранные мессенджеры. Штраф для юридических лиц составит от 100 до 700 тысяч рублей.

В Госдуме 18 мая ограничили число лиц, которые могут следить за выборами, наблюдая за подсчетом голосов. Это коснулось журналистов, которые не работают по трудовому договору. Также в этот день в ГД регламентировали выборы на территориях, где введено военно положение.

Ранее Минцифры предложило обязать зарубежные интернет-сервисы, такие как WhatsApp и сервисы Google, платить за трафик в пользу российских операторов связи. Роскомнадзор запретил использовать зарубежные мессенджеры ряду российских компаний для оказания услуг, пишет Life. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp не следует доверять, передает «Федеральное агентство новостей».

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Госдума в первом чтении ввела законопроект об ответственности за пересылку персональной информации через зарубежные мессенджеры. Теперь должностных лиц будут штрафовать за нарушение данного постановления. Соответствующий законопроект был инициирован в ходе пленарного заседания. «Когда банки интегрируются с зарубежными цифровыми платформами, игнорируя российские — стратегически неправильно», — уточнил автор инициативы депутат Антон Горелкин в ходе пленарного заседания. По его словам, должностные лица могут быть оштрафованы суммой от 30 до 50 тысяч рублей за пересылку данных через иностранные мессенджеры. Штраф для юридических лиц составит от 100 до 700 тысяч рублей. В Госдуме 18 мая ограничили число лиц, которые могут следить за выборами, наблюдая за подсчетом голосов. Это коснулось журналистов, которые не работают по трудовому договору. Также в этот день в ГД регламентировали выборы на территориях, где введено военно положение. Ранее Минцифры предложило обязать зарубежные интернет-сервисы, такие как WhatsApp и сервисы Google, платить за трафик в пользу российских операторов связи. Роскомнадзор запретил использовать зарубежные мессенджеры ряду российских компаний для оказания услуг, пишет Life. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp не следует доверять, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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