В России хотят ввести плату за пользование Google и WhatsApp

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Минцифры предложило обязать Google платить за российский трафик Фото:

Минцифры предложило обязать зарубежные интернет-сервисы платить за трафик в пользу российских операторов связи. В первую очередь, речь идет о сервисах Google, включая YouTube и поисковую систему, а также мессенджер WhatsApp. Об этом свидетельствует перечень предложений операторов по мерам поддержки отрасли, направленных в аппарат кабмина.

«Минцифры обсуждает с правительством дополнительные меры поддержки операторов связи, следует из перечня отраслевых предложений, направленных в аппарат правительства 1 марта. В частности, министерство предлагает ввести «услугу пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний», — пишет «Коммерсант» ссылкой на соответствующий перечень.

Значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковую систему, а также мессенджер WhatsApp, отмечает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. «При этом сервисы получают значительную прибыль от российских пользователей, но не инвестировали в инфраструктуру в РФ», — отметил он. По его мнению, введение платы способствует расширению емкости и пропускной способности сетей.

Ранее Роскомнадзор заблокировал в России доступ к агрегатору новостей Google News. После начала спецоперации на Украине на территории РФ заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации». Сообщалось, что YouTube могут заблокировать до 27 марта.

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Минцифры предложило обязать зарубежные интернет-сервисы платить за трафик в пользу российских операторов связи. В первую очередь, речь идет о сервисах Google, включая YouTube и поисковую систему, а также мессенджер WhatsApp. Об этом свидетельствует перечень предложений операторов по мерам поддержки отрасли, направленных в аппарат кабмина. «Минцифры обсуждает с правительством дополнительные меры поддержки операторов связи, следует из перечня отраслевых предложений, направленных в аппарат правительства 1 марта. В частности, министерство предлагает ввести «услугу пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний», — пишет «Коммерсант» ссылкой на соответствующий перечень. Значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковую систему, а также мессенджер WhatsApp, отмечает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. «При этом сервисы получают значительную прибыль от российских пользователей, но не инвестировали в инфраструктуру в РФ», — отметил он. По его мнению, введение платы способствует расширению емкости и пропускной способности сетей. Ранее Роскомнадзор заблокировал в России доступ к агрегатору новостей Google News. После начала спецоперации на Украине на территории РФ заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации». Сообщалось, что YouTube могут заблокировать до 27 марта.
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