«Осторожно, новости»: в Сочи полицейскому грозит восемь лет за взятку катушкой для садового шланга

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Капитану ГИБДД грозит восемь лет колонии за получение взятки Фото:

Сочинский полицейский взял у пьяного водителя катушку для шланга немецкой компании Karcher в качестве взятки. За это ему грозит до восьми лет колонии.

«В апреле 44-летний капитан ГИБДД Евгений Н. почти составил протокол на пьяного водителя, обнаруженного в Адлере. Позже он решил уничтожить протокол, так как договорится о взятке. Он получил от водителя катушку для шланга немецкой компании Karcher, стоимость которой около 20 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, сотрудника ГИБДД отстранили от службы. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю. На момент публикации ответ не был получен.

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Сочинский полицейский взял у пьяного водителя катушку для шланга немецкой компании Karcher в качестве взятки. За это ему грозит до восьми лет колонии. «В апреле 44-летний капитан ГИБДД Евгений Н. почти составил протокол на пьяного водителя, обнаруженного в Адлере. Позже он решил уничтожить протокол, так как договорится о взятке. Он получил от водителя катушку для шланга немецкой компании Karcher, стоимость которой около 20 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, сотрудника ГИБДД отстранили от службы. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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