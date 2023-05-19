В Пермском крае у бывшего епископа украли ценные иконы

20 мая 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Ценные иконы начали пропадать зимой 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У бывшего епископа Кудымкарской епархии (Пермский край) Никона украли четыре иконы исторического значения. Вора долгое время не удавалось найти, но под подозрение попал секретарь епархии. «У бывшего епископа Кудымкарской епархии Никона украли четыре иконы: „Святая Екатерина“, „Святой Георгий Победоносец“, „Знамение пресвятой Богородицы“ и „Святой Благоверный князь Александр Невский с избранными святыми“. Все иконы, согласно экспертизе, имели культурное и художественное значение», — сообщает telegram-канал Baza. Иконы начали пропадать с зимы 2021 года, когда Никон был епископом. Долгое время вора не удавалось найти. Как сообщает канал, следователи задержали секретаря епархии в качестве главного подозреваемого, которому грозят принудительные работы.

У бывшего епископа Кудымкарской епархии (Пермский край) Никона украли четыре иконы исторического значения. Вора долгое время не удавалось найти, но под подозрение попал секретарь епархии. «У бывшего епископа Кудымкарской епархии Никона украли четыре иконы: „Святая Екатерина“, „Святой Георгий Победоносец“, „Знамение пресвятой Богородицы“ и „Святой Благоверный князь Александр Невский с избранными святыми“. Все иконы, согласно экспертизе, имели культурное и художественное значение», — сообщает telegram-канал Baza. Иконы начали пропадать с зимы 2021 года, когда Никон был епископом. Долгое время вора не удавалось найти. Как сообщает канал, следователи задержали секретаря епархии в качестве главного подозреваемого, которому грозят принудительные работы.