Силовики возбудили уголовное дело после гибели 3-летнего мальчика в свердловском поселке. Фото

21 мая 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Силовики возбудили уголовное дело после гибели ребенка на пожаре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Следственном комитете Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего Степы Елагина в поселке Ертарский. Тело ребенка направили на экспертизу для выяснения причины смерти, сообщили URA.RU в ведомстве. По данным источника URA.RU, мальчик сгорел. «По факту обнаружения тела трехлетнего мальчика в жилом доме в поселке Ертарский возбуждено уголовно дело по причинении смерти по неосторожности. Тело ребенка направили на экспертизу для выяснения причины смерти», — говорится в сообщении регионального СК. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Силовики допрашивают свидетелей и устанавливают причины возгорания. В семье Елагиных шестеро детей. 19 мая их дом загорелся, после этого Степа Елагин пропал. Его искали волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. 21 мая мальчика нашли мертвым. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына. А полковник Горелых рассказал подробности о гибели ребенка. Все, что осталось от дома Елагиных Фото: СК по Свердловской области Фото: СК по Свердловской области Фото: СК по Свердловской области

В Следственном комитете Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего Степы Елагина в поселке Ертарский. Тело ребенка направили на экспертизу для выяснения причины смерти, сообщили URA.RU в ведомстве. По данным источника URA.RU, мальчик сгорел. «По факту обнаружения тела трехлетнего мальчика в жилом доме в поселке Ертарский возбуждено уголовно дело по причинении смерти по неосторожности. Тело ребенка направили на экспертизу для выяснения причины смерти», — говорится в сообщении регионального СК. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Силовики допрашивают свидетелей и устанавливают причины возгорания. В семье Елагиных шестеро детей. 19 мая их дом загорелся, после этого Степа Елагин пропал. Его искали волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. 21 мая мальчика нашли мертвым. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына. А полковник Горелых рассказал подробности о гибели ребенка.