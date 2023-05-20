В Следственном комитете Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего Степы Елагина в поселке Ертарский. Тело ребенка направили на экспертизу для выяснения причины смерти, сообщили URA.RU в ведомстве. По данным источника URA.RU, мальчик сгорел.
«По факту обнаружения тела трехлетнего мальчика в жилом доме в поселке Ертарский возбуждено уголовно дело по причинении смерти по неосторожности. Тело ребенка направили на экспертизу для выяснения причины смерти», — говорится в сообщении регионального СК.
На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Силовики допрашивают свидетелей и устанавливают причины возгорания.
В семье Елагиных шестеро детей. 19 мая их дом загорелся, после этого Степа Елагин пропал. Его искали волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. 21 мая мальчика нашли мертвым. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына. А полковник Горелых рассказал подробности о гибели ребенка.
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