Трехлетнего Степу Елагина, который пропал во время пожара в поселке Ертарский (Тугулымский район), нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«[Степа Елагин] найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
По данным источника URA.RU, мальчик сгорел. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, ответ ожидается.
Мальчика искали с 19 мая. Его поиском занимались волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына.
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