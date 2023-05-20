Волонтеры нашли мертвым 3-летнего мальчика, который пропал в свердловском поселке. Фото

В поселке Ертарский на пожаре нашли мертвого трехлетнего мальчика

21 мая 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Мальчика искали с 19 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трехлетнего Степу Елагина, который пропал во время пожара в поселке Ертарский (Тугулымский район), нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «[Степа Елагин] найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры в соцсети «ВКонтакте». По данным источника URA.RU, мальчик сгорел. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, ответ ожидается. Мальчика искали с 19 мая. Его поиском занимались волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына. Волонтеры сообщили о смерти мальчика Фото: сообщество «Прорыв Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте»

Трехлетнего Степу Елагина, который пропал во время пожара в поселке Ертарский (Тугулымский район), нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «[Степа Елагин] найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры в соцсети «ВКонтакте». По данным источника URA.RU, мальчик сгорел. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, ответ ожидается. Мальчика искали с 19 мая. Его поиском занимались волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына.