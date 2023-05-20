20 мая 2023

Волонтеры нашли мертвым 3-летнего мальчика, который пропал в свердловском поселке. Фото

В поселке Ертарский на пожаре нашли мертвого трехлетнего мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, ребенок, лето, мальчик, качели
Мальчика искали с 19 мая (архивное фото) Фото:

Трехлетнего Степу Елагина, который пропал во время пожара в поселке Ертарский (Тугулымский район), нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«[Степа Елагин] найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника URA.RU, мальчик сгорел. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, ответ ожидается.

Мальчика искали с 19 мая. Его поиском занимались волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына.

Волонтеры сообщили о смерти мальчика
Волонтеры сообщили о смерти мальчика
Фото:

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Трехлетнего Степу Елагина, который пропал во время пожара в поселке Ертарский (Тугулымский район), нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «[Степа Елагин] найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщили волонтеры в соцсети «ВКонтакте». По данным источника URA.RU, мальчик сгорел. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области, ответ ожидается. Мальчика искали с 19 мая. Его поиском занимались волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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