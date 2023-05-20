20 мая 2023

Силовики рассказали подробности о гибели 3-летнего ребенка в свердловском поселке

Полковник Горелых: погибший 3-летний Степа Елагин из Ертарского случайно поджег дом
© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей. Екатеринбург, ребенок, лето, мальчик, цветы, ромашки
Мальчика нашли мертвым 21 мая на пепелище (архивное фото) Фото:

Трехлетний Степа Елагин 19 мая нашел зажигалку и случайно поджег сено, из-за чего дом семейства вспыхнул. После этого мальчик убежал, но 21 мая его нашли мертвым на пепелище, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«По предварительным данным, 19 мая в поселке Ертарский загорелся жилой дом по улице Кирова. Со слов детей, пожар случайно устроил 3-летний Степа Елагин. После пожара он убежал, но 21 мая его нашли мертвым на пепелище», — заявил Горелых.

Родителей в момент пожара не было дома. По словам Валерия Горелых, они уехали в поселок Тугулым за кормом для животных. Они оставили пятерых детей старшему сыну — ему 15 лет. В тот же день, 19 мая, Степа Елагин нашел на улице зажигалку, он начал баловаться с ней и так поджег сено, в дальнейшем огонь перекинулся на дом семейства.

«Многодетная семья не состояла на учете в ПДН. Подробные причины происшествия выясняются. Эта трагедия стала очередным подтверждением давно известной истины: детей нельзя оставлять без присмотра взрослых. Искренние соболезнования родным погибшего малыша», — резюмировал полковник Горелых.

Ранее URA.RU писало, что трехлетний Степа Елагин из Ертарского пропал 19 мая после пожара. Его поиском занимались волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. 21 мая его нашли мертвым. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына. Силовики возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.

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Трехлетний Степа Елагин 19 мая нашел зажигалку и случайно поджег сено, из-за чего дом семейства вспыхнул. После этого мальчик убежал, но 21 мая его нашли мертвым на пепелище, сообщил URA.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «По предварительным данным, 19 мая в поселке Ертарский загорелся жилой дом по улице Кирова. Со слов детей, пожар случайно устроил 3-летний Степа Елагин. После пожара он убежал, но 21 мая его нашли мертвым на пепелище», — заявил Горелых. Родителей в момент пожара не было дома. По словам Валерия Горелых, они уехали в поселок Тугулым за кормом для животных. Они оставили пятерых детей старшему сыну — ему 15 лет. В тот же день, 19 мая, Степа Елагин нашел на улице зажигалку, он начал баловаться с ней и так поджег сено, в дальнейшем огонь перекинулся на дом семейства. «Многодетная семья не состояла на учете в ПДН. Подробные причины происшествия выясняются. Эта трагедия стала очередным подтверждением давно известной истины: детей нельзя оставлять без присмотра взрослых. Искренние соболезнования родным погибшего малыша», — резюмировал полковник Горелых. Ранее URA.RU писало, что трехлетний Степа Елагин из Ертарского пропал 19 мая после пожара. Его поиском занимались волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. 21 мая его нашли мертвым. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына. Силовики возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.
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