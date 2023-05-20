Отец рассказал о причине пропажи ребенка в свердловском поселке. Видео

Трехлетний мальчик в поселке Ертарский исчез во время пожара
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Пожар в деревне Броды Пермского района Пермского края 2 июня 2014, пожар, пожарище, огонь, сгоревший дом, руины
На пожаре никто из многодетной семьи не пострадал, но пропал младший сын (архивное фото) Фото:

Трехлетний Степа Елагин в поселке Ертарский (Тугулымский район) пропал во время пожара. Поиском ребенка сейчас занимаются волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына.

«Пожар начался снаружи, не в самом доме. Скорее всего ребятишки баловались (в семье Елагиных воспитывается шестеро детей — прим.URA.RU.). Кто-то был во дворе, кто-то внутри. Скорее всего Степа испугался и куда-то убежал. Его сейчас ищет большое количество людей», — рассказал мужчина.

Спасатели и добровольцы всю ночь разбирали завалы сгоревшего дома. Видеокадрами, как люди, не покладая рук, трудились на пепелище, с агентством поделился один из местных жителей. По словам Владимира Елагина, на месте пожарища не было найдено останков ребенка. Все сельчане надеются, что малыш жив, и есть шансы его найти.

Пожар в Ертарском произошел накануне, 19 мая. Об исчезновении ребенка сообщал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 89530530483.

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Трехлетний Степа Елагин в поселке Ертарский (Тугулымский район) пропал во время пожара. Поиском ребенка сейчас занимаются волонтеры не только Свердловской, но и Тюменской областей. Отец малыша Владимир Елагин рассказал URA.RU об обстоятельствах исчезновения сына. «Пожар начался снаружи, не в самом доме. Скорее всего ребятишки баловались (в семье Елагиных воспитывается шестеро детей — прим.URA.RU.). Кто-то был во дворе, кто-то внутри. Скорее всего Степа испугался и куда-то убежал. Его сейчас ищет большое количество людей», — рассказал мужчина. Спасатели и добровольцы всю ночь разбирали завалы сгоревшего дома. Видеокадрами, как люди, не покладая рук, трудились на пепелище, с агентством поделился один из местных жителей. По словам Владимира Елагина, на месте пожарища не было найдено останков ребенка. Все сельчане надеются, что малыш жив, и есть шансы его найти. Пожар в Ертарском произошел накануне, 19 мая. Об исчезновении ребенка сообщал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 89530530483.
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