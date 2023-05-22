22 мая 2023

В Магнитогорске из реки выловили труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ленинский район, лето, магнитогорск, город, река, проспект металлургов
Труп обнаружили в районе набережной Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) из реки Урал выловили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«На середине реки, у набережной, в районе улицы Октябрьская, в 50 метрах от берега было обнаружено тело погибшего мужчины. Его транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Там отметили, что в настоящее время личность погибшего устанавливается. Обстоятельства гибели выясняются.

По данным URA.RU, погибшему было около 50 лет. Его труп обнаружили прохожие в районе моста «Центральный переход».

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там попросили время для уточнения информации.

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В Магнитогорске (Челябинская область) из реки Урал выловили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «На середине реки, у набережной, в районе улицы Октябрьская, в 50 метрах от берега было обнаружено тело погибшего мужчины. Его транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что в настоящее время личность погибшего устанавливается. Обстоятельства гибели выясняются. По данным URA.RU, погибшему было около 50 лет. Его труп обнаружили прохожие в районе моста «Центральный переход». URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там попросили время для уточнения информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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