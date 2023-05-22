В Магнитогорске из реки выловили труп

Труп обнаружили в районе набережной Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) из реки Урал выловили труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«На середине реки, у набережной, в районе улицы Октябрьская, в 50 метрах от берега было обнаружено тело погибшего мужчины. Его транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Там отметили, что в настоящее время личность погибшего устанавливается. Обстоятельства гибели выясняются.

По данным URA.RU, погибшему было около 50 лет. Его труп обнаружили прохожие в районе моста «Центральный переход».

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там попросили время для уточнения информации.