22 мая 2023

В Пермском крае осудили разнорабочего за два неудачных угона техники

© Служба новостей «URA.RU»
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На тракторе пермяк смог проехать только 7 км Фото:

В Большой Соснове (Пермский край) суд приговорил местного жителя к 1,6 годам условного срока за неудачный угон техники. Мужчина сначала решил прокатиться на тракторе со своего предприятия, который позже сломался, а после он уехал в кювет уже на тяжелом грузовике.

«Мужчина напился и решил впервые жизни сесть за руль трактора „Беларусь“. Ему удалось завести габаритную технику и даже отъехать с территории производства на 7 км, но после трактор сломался», — сообщает портал «Вкурсе.ру». Мужчина бросил сломанную технику и вернулся пешком на предприятие.

После возвращения решил освоить другой транспорт — грузовик «Урал». Через 7 км тяжелая техника под управлением пермяка свалилась в кювет. Неудачливый водитель вновь вернулся пешком на работу, где и уснул.

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В Большой Соснове (Пермский край) суд приговорил местного жителя к 1,6 годам условного срока за неудачный угон техники. Мужчина сначала решил прокатиться на тракторе со своего предприятия, который позже сломался, а после он уехал в кювет уже на тяжелом грузовике. «Мужчина напился и решил впервые жизни сесть за руль трактора „Беларусь“. Ему удалось завести габаритную технику и даже отъехать с территории производства на 7 км, но после трактор сломался», — сообщает портал «Вкурсе.ру». Мужчина бросил сломанную технику и вернулся пешком на предприятие. После возвращения решил освоить другой транспорт — грузовик «Урал». Через 7 км тяжелая техника под управлением пермяка свалилась в кювет. Неудачливый водитель вновь вернулся пешком на работу, где и уснул.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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