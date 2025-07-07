В Пермском крае легковушка слетела с дороги и опрокинулась, есть погибший

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В результате ДТП один человек погиб
В результате ДТП один человек погиб Фото:

В Суксунском муниципальном округе Пермского края днем 7 июля произошло смертельное ДТП. На 155 километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» водитель автомобиля отвлекся на телефон и Geely выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Changan. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Водитель Geely отвлекся на мобильный телефон во время движения в сторону Екатеринбурга. В результате он потерял контроль над автомобилем, допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Changan под управлением водителя 1982 года рождения. После этого автомобиль Changan съехал на обочину с последующим опрокидыванием», — уточняется в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

В результате аварии водитель Changan получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель Geely был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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В Суксунском муниципальном округе Пермского края днем 7 июля произошло смертельное ДТП. На 155 километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» водитель автомобиля отвлекся на телефон и Geely выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Changan. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Водитель Geely отвлекся на мобильный телефон во время движения в сторону Екатеринбурга. В результате он потерял контроль над автомобилем, допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Changan под управлением водителя 1982 года рождения. После этого автомобиль Changan съехал на обочину с последующим опрокидыванием», — уточняется в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. В результате аварии водитель Changan получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель Geely был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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