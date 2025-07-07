В Пермском крае легковушка слетела с дороги и опрокинулась, есть погибший

В Суксунском муниципальном округе Пермского края днем 7 июля произошло смертельное ДТП. На 155 километре автодороги «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» водитель автомобиля отвлекся на телефон и Geely выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Changan. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Водитель Geely отвлекся на мобильный телефон во время движения в сторону Екатеринбурга. В результате он потерял контроль над автомобилем, допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Changan под управлением водителя 1982 года рождения. После этого автомобиль Changan съехал на обочину с последующим опрокидыванием», — уточняется в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.
В результате аварии водитель Changan получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель Geely был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!