В Пермском крае сменилось руководство транспортной прокуратуры

Сейчас обязанности прокурора исполняет его заместитель
Пермский транспортный прокурор Денис Плотников покинул свою должность 17 апреля, его обязанности сейчас выполняет заместитель прокурора Кирилл Шатохин. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Денис Плотников с 17 апреля находится на пенсии по выслуге лет. Его обязанности сейчас исполняет заместитель прокурора Кирилл Шатохин», — рассказали в ведомстве.
Плотников трудился транспортным прокурором Пермского края с 2021 года. До этого он занимался правовой статистикой в ведомстве.
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