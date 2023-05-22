22 мая 2023

В Пермском крае сменилось руководство транспортной прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Сейчас обязанности прокурора исполняет его заместитель Фото:

Пермский транспортный прокурор Денис Плотников покинул свою должность 17 апреля, его обязанности сейчас выполняет заместитель прокурора Кирилл Шатохин. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Денис Плотников с 17 апреля находится на пенсии по выслуге лет. Его обязанности сейчас исполняет заместитель прокурора Кирилл Шатохин», — рассказали в ведомстве.

Плотников трудился транспортным прокурором Пермского края с 2021 года. До этого он занимался правовой статистикой в ведомстве.

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Пермский транспортный прокурор Денис Плотников покинул свою должность 17 апреля, его обязанности сейчас выполняет заместитель прокурора Кирилл Шатохин. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Денис Плотников с 17 апреля находится на пенсии по выслуге лет. Его обязанности сейчас исполняет заместитель прокурора Кирилл Шатохин», — рассказали в ведомстве. Плотников трудился транспортным прокурором Пермского края с 2021 года. До этого он занимался правовой статистикой в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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