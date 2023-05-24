Полпред Якушев приедет в клуб челябинских олигархов

24 мая 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев посетит юбилейное собрание Союза промышленников и предпринимателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 26 мая приедет в Челябинск на юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей области. Ожидается, что в мероприятии примут участие ведущие промышленники и предприниматели региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «В пятницу, 26 мая, состоится торжественное собрание, посвященное 30-летию Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. В мероприятии примет участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев», — сообщили в пресс-службе. От Челябинской области организацию будет представлять президент Союза промышленников и предпринимателей области Виктор Рашников. В юбилейном мероприятии также запланировано участие губернатора Алексея Текслера. Планируется, что в торжественном собрании примут участие многие известные в деловых кругах люди, стоявшие у истоков создания СПП. Речь идет о бывшем вице-премьере РФ Викторе Христенко, олигархе Александре Аристове, предпринимателе Евгение Вайнштейне и бывшем топ-менеджере АЗ «Урал» Викторе Кормане, отмечают в пресс-службе СПП региона. Созданный в 1993 году Союз промышленников и предпринимателей, неофициально прозванный «клубом челябинских олигархов», считается одной из старейших предпринимательских организаций в РФ. В 1999 году на его базе было образовано региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Челябинской области. В 2006 году — создана некоммерческая организация «Объединение работодателей — РСПП», а с 2007 года СПП официально вошел в состав региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 26 мая приедет в Челябинск на юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей области. Ожидается, что в мероприятии примут участие ведущие промышленники и предприниматели региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора. «В пятницу, 26 мая, состоится торжественное собрание, посвященное 30-летию Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. В мероприятии примет участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев», — сообщили в пресс-службе. От Челябинской области организацию будет представлять президент Союза промышленников и предпринимателей области Виктор Рашников. В юбилейном мероприятии также запланировано участие губернатора Алексея Текслера. Планируется, что в торжественном собрании примут участие многие известные в деловых кругах люди, стоявшие у истоков создания СПП. Речь идет о бывшем вице-премьере РФ Викторе Христенко, олигархе Александре Аристове, предпринимателе Евгение Вайнштейне и бывшем топ-менеджере АЗ «Урал» Викторе Кормане, отмечают в пресс-службе СПП региона. Созданный в 1993 году Союз промышленников и предпринимателей, неофициально прозванный «клубом челябинских олигархов», считается одной из старейших предпринимательских организаций в РФ. В 1999 году на его базе было образовано региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Челябинской области. В 2006 году — создана некоммерческая организация «Объединение работодателей — РСПП», а с 2007 года СПП официально вошел в состав региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.