Пермские компании лишились права управлять многоквартирными домами

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Решение об аннулировании лицензий УК вынес арбитражный суд Прикамья Фото:

В Перми на основании судебных решений управляющие компании лишились лицензий. Речь идет об ООО «УК „Оптима-Пермь“ и ООО „УК ‚Горизонт филиал Молодежный‘. Информация представлена на сайте инспекции государственного жилищного надзора Прикамья (ИГЖН ПК).

«Решением арбитражного суда Пермского края удовлетворены ИГЖН об аннулировании лицензии ООО „Управляющая компания ‚Оптима-Пермь‘, ООО ‚Управляющая компания ‚Горизонт филиал Молодежный‘“, — сообщает ведомство. Компания „Оптима-Пермь“ управляла домами по улицам Карбышева и Репина. В управлении компании „Горизонт филиал Молодежный“ находились 20 многоквартирных домов.

Ранее ИГЖН аннулировала выданные им лицензии на право управления жилфондом из-за неисполнения выданных инспекцией предписаний. В частности, руководитель и ООО «УК «Горизонт филиал Молодежный» Анастасия Никитина, управляла многоквартирными домами без квалификационного аттестата. Также она «неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание многоквартирных домов», отмечает ИГЖН.

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В Перми на основании судебных решений управляющие компании лишились лицензий. Речь идет об ООО «УК „Оптима-Пермь“ и ООО „УК ‚Горизонт филиал Молодежный‘. Информация представлена на сайте инспекции государственного жилищного надзора Прикамья (ИГЖН ПК). «Решением арбитражного суда Пермского края удовлетворены ИГЖН об аннулировании лицензии ООО „Управляющая компания ‚Оптима-Пермь‘, ООО ‚Управляющая компания ‚Горизонт филиал Молодежный‘“, — сообщает ведомство. Компания „Оптима-Пермь“ управляла домами по улицам Карбышева и Репина. В управлении компании „Горизонт филиал Молодежный“ находились 20 многоквартирных домов. Ранее ИГЖН аннулировала выданные им лицензии на право управления жилфондом из-за неисполнения выданных инспекцией предписаний. В частности, руководитель и ООО «УК «Горизонт филиал Молодежный» Анастасия Никитина, управляла многоквартирными домами без квалификационного аттестата. Также она «неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание многоквартирных домов», отмечает ИГЖН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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