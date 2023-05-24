Пермские компании лишились права управлять многоквартирными домами

24 мая 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Решение об аннулировании лицензий УК вынес арбитражный суд Прикамья Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми на основании судебных решений управляющие компании лишились лицензий. Речь идет об ООО «УК „Оптима-Пермь“ и ООО „УК ‚Горизонт филиал Молодежный‘. Информация представлена на сайте инспекции государственного жилищного надзора Прикамья (ИГЖН ПК). «Решением арбитражного суда Пермского края удовлетворены ИГЖН об аннулировании лицензии ООО „Управляющая компания ‚Оптима-Пермь‘, ООО ‚Управляющая компания ‚Горизонт филиал Молодежный‘“, — сообщает ведомство. Компания „Оптима-Пермь“ управляла домами по улицам Карбышева и Репина. В управлении компании „Горизонт филиал Молодежный“ находились 20 многоквартирных домов. Ранее ИГЖН аннулировала выданные им лицензии на право управления жилфондом из-за неисполнения выданных инспекцией предписаний. В частности, руководитель и ООО «УК «Горизонт филиал Молодежный» Анастасия Никитина, управляла многоквартирными домами без квалификационного аттестата. Также она «неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание многоквартирных домов», отмечает ИГЖН.

В Перми на основании судебных решений управляющие компании лишились лицензий. Речь идет об ООО «УК „Оптима-Пермь“ и ООО „УК ‚Горизонт филиал Молодежный‘. Информация представлена на сайте инспекции государственного жилищного надзора Прикамья (ИГЖН ПК). «Решением арбитражного суда Пермского края удовлетворены ИГЖН об аннулировании лицензии ООО „Управляющая компания ‚Оптима-Пермь‘, ООО ‚Управляющая компания ‚Горизонт филиал Молодежный‘“, — сообщает ведомство. Компания „Оптима-Пермь“ управляла домами по улицам Карбышева и Репина. В управлении компании „Горизонт филиал Молодежный“ находились 20 многоквартирных домов. Ранее ИГЖН аннулировала выданные им лицензии на право управления жилфондом из-за неисполнения выданных инспекцией предписаний. В частности, руководитель и ООО «УК «Горизонт филиал Молодежный» Анастасия Никитина, управляла многоквартирными домами без квалификационного аттестата. Также она «неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание многоквартирных домов», отмечает ИГЖН.