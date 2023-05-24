24 мая 2023

На 300-летие Екатеринбурга съедутся иностранные гости

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Концерт, посвященный Дню Победы. Екатеринбург, салют, день победы, городской пруд, екатеринбург , фейерверк
Основное празднование 300-летие Екатеринбурга пройдет в августе Фото:

В Екатеринбурге на 300-летний юбилей города ожидают делегации из Белоруссии, Китая, Киргизии и Узбекистана. Сейчас с ними ведутся переговоры, заявил начальник управления культуры администрации города Илья Марков.

«Точно знаю, что приедет делегация из Китая. Точно знаю, что приедет несколько делегаций из близлежащего зарубежья <…> — Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, с ними тоже ведутся переговоры по разным направлениям, по разным ведомствам», — сообщает ТАСС со ссылкой на Маркова.

Также он рассказал, что планируется сотрудничество Свердловской филармонии и Китая. В столицу Урала могут приехать китайские танцевальные коллективы.

В 2023 году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания, а празднование будет идти в течение всего года. В настоящий момент идет проработка основной программы. Уже точно известно, что в Историческом сквере выступит известный в России танцевальный коллектив TODES, на открытие Летней эстрады в парке Маяковского приедет маэстро Валерий Гергиев. Также хэдлайнерами Дня города могут стать певица Клава Кока и исполнитель Niletto — оба родом из Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге на 300-летний юбилей города ожидают делегации из Белоруссии, Китая, Киргизии и Узбекистана. Сейчас с ними ведутся переговоры, заявил начальник управления культуры администрации города Илья Марков. «Точно знаю, что приедет делегация из Китая. Точно знаю, что приедет несколько делегаций из близлежащего зарубежья <…> — Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, с ними тоже ведутся переговоры по разным направлениям, по разным ведомствам», — сообщает ТАСС со ссылкой на Маркова. Также он рассказал, что планируется сотрудничество Свердловской филармонии и Китая. В столицу Урала могут приехать китайские танцевальные коллективы. В 2023 году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания, а празднование будет идти в течение всего года. В настоящий момент идет проработка основной программы. Уже точно известно, что в Историческом сквере выступит известный в России танцевальный коллектив TODES, на открытие Летней эстрады в парке Маяковского приедет маэстро Валерий Гергиев. Также хэдлайнерами Дня города могут стать певица Клава Кока и исполнитель Niletto — оба родом из Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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