На 300-летие Екатеринбурга съедутся иностранные гости

25 мая 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Основное празднование 300-летие Екатеринбурга пройдет в августе Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге на 300-летний юбилей города ожидают делегации из Белоруссии, Китая, Киргизии и Узбекистана. Сейчас с ними ведутся переговоры, заявил начальник управления культуры администрации города Илья Марков. «Точно знаю, что приедет делегация из Китая. Точно знаю, что приедет несколько делегаций из близлежащего зарубежья <…> — Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, с ними тоже ведутся переговоры по разным направлениям, по разным ведомствам», — сообщает ТАСС со ссылкой на Маркова. Также он рассказал, что планируется сотрудничество Свердловской филармонии и Китая. В столицу Урала могут приехать китайские танцевальные коллективы. В 2023 году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания, а празднование будет идти в течение всего года. В настоящий момент идет проработка основной программы. Уже точно известно, что в Историческом сквере выступит известный в России танцевальный коллектив TODES, на открытие Летней эстрады в парке Маяковского приедет маэстро Валерий Гергиев. Также хэдлайнерами Дня города могут стать певица Клава Кока и исполнитель Niletto — оба родом из Екатеринбурга.

В Екатеринбурге на 300-летний юбилей города ожидают делегации из Белоруссии, Китая, Киргизии и Узбекистана. Сейчас с ними ведутся переговоры, заявил начальник управления культуры администрации города Илья Марков. «Точно знаю, что приедет делегация из Китая. Точно знаю, что приедет несколько делегаций из близлежащего зарубежья <…> — Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, с ними тоже ведутся переговоры по разным направлениям, по разным ведомствам», — сообщает ТАСС со ссылкой на Маркова. Также он рассказал, что планируется сотрудничество Свердловской филармонии и Китая. В столицу Урала могут приехать китайские танцевальные коллективы. В 2023 году Екатеринбург отмечает 300-летие со дня своего основания, а празднование будет идти в течение всего года. В настоящий момент идет проработка основной программы. Уже точно известно, что в Историческом сквере выступит известный в России танцевальный коллектив TODES, на открытие Летней эстрады в парке Маяковского приедет маэстро Валерий Гергиев. Также хэдлайнерами Дня города могут стать певица Клава Кока и исполнитель Niletto — оба родом из Екатеринбурга.