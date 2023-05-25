Украина пыталась подорвать ядерные объекты в России

ФСБ сорвала теракты Украины против Ленинградской и Калининской АЭС

25 мая 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

В России был предотвращен теракт против Ленинградской и Калининской АЭС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России был предотвращен теракт против объектов ядерной энергетики, который разрабатывали украинские спецслужбы. Атака планировалась на День Победы против Ленинградской и Калининской АЭС. Об этом сообщает ФСБ России. «ФСБ РФ предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины», — говорится в сообщении ФСБ, его приводит РИА Новости. В ФСБ отметили, что теракт был предотвращен 9 мая. Украинские силы пытались подорвать более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Им удалось нанести урон только по одной опоре ЛЭП Ленинградской АЭС. Система Калининской АЭС не пострадала. В ФСБ уточнили, что было задержано двое граждан Украины. Также был объявлен в розыск человек с российским гражданством. Отмечается, что фигуранты дают признательные показания. Продолжаются поиски организаторов, диверсантов и их пособников.

В России был предотвращен теракт против объектов ядерной энергетики, который разрабатывали украинские спецслужбы. Атака планировалась на День Победы против Ленинградской и Калининской АЭС. Об этом сообщает ФСБ России. «ФСБ РФ предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины», — говорится в сообщении ФСБ, его приводит РИА Новости. В ФСБ отметили, что теракт был предотвращен 9 мая. Украинские силы пытались подорвать более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Им удалось нанести урон только по одной опоре ЛЭП Ленинградской АЭС. Система Калининской АЭС не пострадала. В ФСБ уточнили, что было задержано двое граждан Украины. Также был объявлен в розыск человек с российским гражданством. Отмечается, что фигуранты дают признательные показания. Продолжаются поиски организаторов, диверсантов и их пособников.