Украина пыталась подорвать ядерные объекты в России

ФСБ сорвала теракты Украины против Ленинградской и Калининской АЭС
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В России был предотвращен теракт против Ленинградской и Калининской АЭС Фото:

В России был предотвращен теракт против объектов ядерной энергетики, который разрабатывали украинские спецслужбы. Атака планировалась на День Победы против Ленинградской и Калининской АЭС. Об этом сообщает ФСБ России.

«ФСБ РФ предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины», — говорится в сообщении ФСБ, его приводит РИА Новости. В ФСБ отметили, что теракт был предотвращен 9 мая. Украинские силы пытались подорвать более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Им удалось нанести урон только по одной опоре ЛЭП Ленинградской АЭС. Система Калининской АЭС не пострадала.

В ФСБ уточнили, что было задержано двое граждан Украины. Также был объявлен в розыск человек с российским гражданством. Отмечается, что фигуранты дают признательные показания. Продолжаются поиски организаторов, диверсантов и их пособников.

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В России был предотвращен теракт против объектов ядерной энергетики, который разрабатывали украинские спецслужбы. Атака планировалась на День Победы против Ленинградской и Калининской АЭС. Об этом сообщает ФСБ России. «ФСБ РФ предотвратила террористическую атаку на объекты ядерной энергетики, планировавшуюся спецслужбами Украины», — говорится в сообщении ФСБ, его приводит РИА Новости. В ФСБ отметили, что теракт был предотвращен 9 мая. Украинские силы пытались подорвать более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС. Им удалось нанести урон только по одной опоре ЛЭП Ленинградской АЭС. Система Калининской АЭС не пострадала. В ФСБ уточнили, что было задержано двое граждан Украины. Также был объявлен в розыск человек с российским гражданством. Отмечается, что фигуранты дают признательные показания. Продолжаются поиски организаторов, диверсантов и их пособников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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