Назван топ-3 самых продаваемых планировок квартир в Челябинске

25 мая 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Чаще всего покупают квартиры-студии, «евродвушки» и «евротрешки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Назван топ-3 самых продаваемых планировок квартир в Челябинске. На первом месте «евродвушки» и «евротрешки», на втором и третьем местах — квартиры-студии разной площади, сообщил URA.RU представитель строительной кампании «Флай Плэнинг» Владимир Пономарев. «Лучше всего сейчас продаются квартиры евростандарта — „евродвушки“ и „евротрешки“ площадью от 52 до 56 квадратных метров, они на первом месте, далее в лидерах продаж у нас обычные квартиры-студии площадью 40 квадратов, они продаются всегда, на третьем месте стандартные по продажам компактные квартиры площадью 24 квадратных метров», — поделился Пономарев. По словам Пономарева, на данный момент квартиры в новостройках активно продаются в связи с летним сезоном, особенно квартиры евростандарта в новых ЖК. «Евротрешки» и «евродвушки» представляют из себя совмещенные кухню и гостиную, в качестве дополнительных комнат выступают одна или две спальни. Их берут современные небольшие семьи или молодые работающие люди в возрасте 30+. Квартиры-студии приобретают в основном студенты и арендодатели с целью дальнейших инвестиций.

Назван топ-3 самых продаваемых планировок квартир в Челябинске. На первом месте «евродвушки» и «евротрешки», на втором и третьем местах — квартиры-студии разной площади, сообщил URA.RU представитель строительной кампании «Флай Плэнинг» Владимир Пономарев. «Лучше всего сейчас продаются квартиры евростандарта — „евродвушки“ и „евротрешки“ площадью от 52 до 56 квадратных метров, они на первом месте, далее в лидерах продаж у нас обычные квартиры-студии площадью 40 квадратов, они продаются всегда, на третьем месте стандартные по продажам компактные квартиры площадью 24 квадратных метров», — поделился Пономарев. По словам Пономарева, на данный момент квартиры в новостройках активно продаются в связи с летним сезоном, особенно квартиры евростандарта в новых ЖК. «Евротрешки» и «евродвушки» представляют из себя совмещенные кухню и гостиную, в качестве дополнительных комнат выступают одна или две спальни. Их берут современные небольшие семьи или молодые работающие люди в возрасте 30+. Квартиры-студии приобретают в основном студенты и арендодатели с целью дальнейших инвестиций.