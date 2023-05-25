Назван топ-3 самых продаваемых планировок квартир в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, отражение, недвижимость, жилье, новостройки
Чаще всего покупают квартиры-студии, «евродвушки» и «евротрешки» Фото:

Назван топ-3 самых продаваемых планировок квартир в Челябинске. На первом месте «евродвушки» и «евротрешки», на втором и третьем местах — квартиры-студии разной площади, сообщил URA.RU представитель строительной кампании «Флай Плэнинг» Владимир Пономарев.

«Лучше всего сейчас продаются квартиры евростандарта — „евродвушки“ и „евротрешки“ площадью от 52 до 56 квадратных метров, они на первом месте, далее в лидерах продаж у нас обычные квартиры-студии площадью 40 квадратов, они продаются всегда, на третьем месте стандартные по продажам компактные квартиры площадью 24 квадратных метров», — поделился Пономарев.

По словам Пономарева, на данный момент квартиры в новостройках активно продаются в связи с летним сезоном, особенно квартиры евростандарта в новых ЖК. «Евротрешки» и «евродвушки» представляют из себя совмещенные кухню и гостиную, в качестве дополнительных комнат выступают одна или две спальни. Их берут современные небольшие семьи или молодые работающие люди в возрасте 30+. Квартиры-студии приобретают в основном студенты и арендодатели с целью дальнейших инвестиций.

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Назван топ-3 самых продаваемых планировок квартир в Челябинске. На первом месте «евродвушки» и «евротрешки», на втором и третьем местах — квартиры-студии разной площади, сообщил URA.RU представитель строительной кампании «Флай Плэнинг» Владимир Пономарев. «Лучше всего сейчас продаются квартиры евростандарта — „евродвушки“ и „евротрешки“ площадью от 52 до 56 квадратных метров, они на первом месте, далее в лидерах продаж у нас обычные квартиры-студии площадью 40 квадратов, они продаются всегда, на третьем месте стандартные по продажам компактные квартиры площадью 24 квадратных метров», — поделился Пономарев. По словам Пономарева, на данный момент квартиры в новостройках активно продаются в связи с летним сезоном, особенно квартиры евростандарта в новых ЖК. «Евротрешки» и «евродвушки» представляют из себя совмещенные кухню и гостиную, в качестве дополнительных комнат выступают одна или две спальни. Их берут современные небольшие семьи или молодые работающие люди в возрасте 30+. Квартиры-студии приобретают в основном студенты и арендодатели с целью дальнейших инвестиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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