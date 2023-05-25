25 мая 2023

Пермячку угостили шоколадом с червями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
Пермячка обнаружила червей в плитке шоколада Фото:

Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на червей, которых обнаружила в шоколаде. По словам анонимного пользователя соцсети, упаковку ей подарили.

«Данным шоколадом нас угостили. Упаковка была целая. При вскрытии обнаружили, что в четырех плитках присутствуют гусеницы, которые едят этот шоколад», — написала жительница региона в группе «Черный список — Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жительница краевой столицы сообщала, что обнаружила червей в конфетах, которые были куплены в одном из сетевых магазинов города. С подобным столкнулась и другая пермячка, которая приобрела конфеты с червяками.

Жительнице Прикамья подарили шоколад с червями
Жительнице Прикамья подарили шоколад с червями
Фото:
Необычная начинка скрывалась под оберткой
Необычная начинка скрывалась под оберткой
Фото:

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Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на червей, которых обнаружила в шоколаде. По словам анонимного пользователя соцсети, упаковку ей подарили. «Данным шоколадом нас угостили. Упаковка была целая. При вскрытии обнаружили, что в четырех плитках присутствуют гусеницы, которые едят этот шоколад», — написала жительница региона в группе «Черный список — Березники» в соцсети «ВКонтакте». Ранее жительница краевой столицы сообщала, что обнаружила червей в конфетах, которые были куплены в одном из сетевых магазинов города. С подобным столкнулась и другая пермячка, которая приобрела конфеты с червяками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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