Пермячка обнаружила червей в плитке шоколада
Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на червей, которых обнаружила в шоколаде. По словам анонимного пользователя соцсети, упаковку ей подарили.
«Данным шоколадом нас угостили. Упаковка была целая. При вскрытии обнаружили, что в четырех плитках присутствуют гусеницы, которые едят этот шоколад», — написала жительница региона в группе «Черный список — Березники» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее жительница краевой столицы сообщала, что обнаружила червей в конфетах, которые были куплены в одном из сетевых магазинов города. С подобным столкнулась и другая пермячка, которая приобрела конфеты с червяками.
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