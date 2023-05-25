Пермячка обнаружила червей в плитке шоколада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на червей, которых обнаружила в шоколаде. По словам анонимного пользователя соцсети, упаковку ей подарили.

«Данным шоколадом нас угостили. Упаковка была целая. При вскрытии обнаружили, что в четырех плитках присутствуют гусеницы, которые едят этот шоколад», — написала жительница региона в группе «Черный список — Березники» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жительница краевой столицы сообщала, что обнаружила червей в конфетах, которые были куплены в одном из сетевых магазинов города. С подобным столкнулась и другая пермячка, которая приобрела конфеты с червяками.

Жительнице Прикамья подарили шоколад с червями Фото: VK «ЧЕРНЫЙ СПИСОК | БЕРЕЗНИКИ»