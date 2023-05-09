Необычная начинка попалась пермячке в конфетах
Жительница Перми обнаружила червей в конфетах, которые были куплены в магазине сетевого гиганта. Видеозапись необычной начинки женщина опубликовала в сообществе «ЧП новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Купили сегодня в „Пятерочке“ в ТРК „Новая Столица“ горсть конфет на развес. И почти во всех был внутри такой сюрприз», — подписала фото и видео женщина.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Пятерочки» и фабрики «Красный октябрь», где были произведены конфеты. На момент публикации материала ответ не поступил.
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