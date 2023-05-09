09 мая 2023

Пермячка купила в сетевом гиганте конфеты с червями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, конфеты, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет
Необычная начинка попалась пермячке в конфетах Фото:

Жительница Перми обнаружила червей в конфетах, которые были куплены в магазине сетевого гиганта. Видеозапись необычной начинки женщина опубликовала в сообществе «ЧП новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Купили сегодня в „Пятерочке“ в ТРК „Новая Столица“ горсть конфет на развес. И почти во всех был внутри такой сюрприз», — подписала фото и видео женщина.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Пятерочки» и фабрики «Красный октябрь», где были произведены конфеты. На момент публикации материала ответ не поступил.

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Жительница Перми обнаружила червей в конфетах, которые были куплены в магазине сетевого гиганта. Видеозапись необычной начинки женщина опубликовала в сообществе «ЧП новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Купили сегодня в „Пятерочке“ в ТРК „Новая Столица“ горсть конфет на развес. И почти во всех был внутри такой сюрприз», — подписала фото и видео женщина. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Пятерочки» и фабрики «Красный октябрь», где были произведены конфеты. На момент публикации материала ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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