Пермячка купила в сетевом гиганте конфеты с червями. Видео

10 мая 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Необычная начинка попалась пермячке в конфетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми обнаружила червей в конфетах, которые были куплены в магазине сетевого гиганта. Видеозапись необычной начинки женщина опубликовала в сообществе «ЧП новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Купили сегодня в „Пятерочке“ в ТРК „Новая Столица“ горсть конфет на развес. И почти во всех был внутри такой сюрприз», — подписала фото и видео женщина. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Пятерочки» и фабрики «Красный октябрь», где были произведены конфеты. На момент публикации материала ответ не поступил.

Жительница Перми обнаружила червей в конфетах, которые были куплены в магазине сетевого гиганта. Видеозапись необычной начинки женщина опубликовала в сообществе «ЧП новости. Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Купили сегодня в „Пятерочке“ в ТРК „Новая Столица“ горсть конфет на развес. И почти во всех был внутри такой сюрприз», — подписала фото и видео женщина. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Пятерочки» и фабрики «Красный октябрь», где были произведены конфеты. На момент публикации материала ответ не поступил.