В Копейске тушат сильный пожар в частном секторе. Фото

26 мая 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Огонь было видно за несколько домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Копейске (Челябинская область) на улице Екимова в эти минуты тушат сильный пожар. Огонь угрожает припаркованным на стоянке автомобилям, сообщают очевидцы. «Пожар очень сильный, огонь было видно за несколько домов. Возле самого дома стоит женщина в домашнем халате. Все кричат», — рассказали URA.RU очевидцы ЧП. Также по их словам, огонь угрожает соседним домам и машинам, которые стоят на большой парковке рядом. Со слов пожарных, на улице Екимова в Копейске сгорел брошенный дом. Огнеборцы отмечают, что сегодня вечером зафиксировано большое количество возгораний — горит мусор. В ГУ МЧС России по Челябинской области был направлен запрос с просьбой рассказать подробности ЧП. На момент публикации новости ответ от них не поступил. Ранее в Екатеринбурге 26 мая мужчина, спасаясь от пожара в квартире, выпал с девятого этажа. Он погиб, инцидент произошел на Автомагистральной, 13, сообщил читатель URA.RU. Возле дома стоит женщина в халате Фото предоставлено очевидцами Пожар угрожает припаркованным машинам Фото предоставлено очевидцами

В Копейске (Челябинская область) на улице Екимова в эти минуты тушат сильный пожар. Огонь угрожает припаркованным на стоянке автомобилям, сообщают очевидцы. «Пожар очень сильный, огонь было видно за несколько домов. Возле самого дома стоит женщина в домашнем халате. Все кричат», — рассказали URA.RU очевидцы ЧП. Также по их словам, огонь угрожает соседним домам и машинам, которые стоят на большой парковке рядом. Со слов пожарных, на улице Екимова в Копейске сгорел брошенный дом. Огнеборцы отмечают, что сегодня вечером зафиксировано большое количество возгораний — горит мусор. В ГУ МЧС России по Челябинской области был направлен запрос с просьбой рассказать подробности ЧП. На момент публикации новости ответ от них не поступил. Ранее в Екатеринбурге 26 мая мужчина, спасаясь от пожара в квартире, выпал с девятого этажа. Он погиб, инцидент произошел на Автомагистральной, 13, сообщил читатель URA.RU.