В Копейске (Челябинская область) на улице Екимова в эти минуты тушат сильный пожар. Огонь угрожает припаркованным на стоянке автомобилям, сообщают очевидцы.
«Пожар очень сильный, огонь было видно за несколько домов. Возле самого дома стоит женщина в домашнем халате. Все кричат», — рассказали URA.RU очевидцы ЧП.
Также по их словам, огонь угрожает соседним домам и машинам, которые стоят на большой парковке рядом. Со слов пожарных, на улице Екимова в Копейске сгорел брошенный дом. Огнеборцы отмечают, что сегодня вечером зафиксировано большое количество возгораний — горит мусор. В ГУ МЧС России по Челябинской области был направлен запрос с просьбой рассказать подробности ЧП. На момент публикации новости ответ от них не поступил.
Ранее в Екатеринбурге 26 мая мужчина, спасаясь от пожара в квартире, выпал с девятого этажа. Он погиб, инцидент произошел на Автомагистральной, 13, сообщил читатель URA.RU.
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