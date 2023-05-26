В Копейске тушат сильный пожар в частном секторе. Фото

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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, пламя, огонь, тушение пожара, горящий дом, дом горит
Огонь было видно за несколько домов Фото:

В Копейске (Челябинская область) на улице Екимова в эти минуты тушат сильный пожар. Огонь угрожает припаркованным на стоянке автомобилям, сообщают очевидцы.

«Пожар очень сильный, огонь было видно за несколько домов. Возле самого дома стоит женщина в домашнем халате. Все кричат», — рассказали URA.RU очевидцы ЧП.

Также по их словам, огонь угрожает соседним домам и машинам, которые стоят на большой парковке рядом. Со слов пожарных, на улице Екимова в Копейске сгорел брошенный дом. Огнеборцы отмечают, что сегодня вечером зафиксировано большое количество возгораний — горит мусор. В ГУ МЧС России по Челябинской области был направлен запрос с просьбой рассказать подробности ЧП. На момент публикации новости ответ от них не поступил.

Ранее в Екатеринбурге 26 мая мужчина, спасаясь от пожара в квартире, выпал с девятого этажа. Он погиб, инцидент произошел на Автомагистральной, 13, сообщил читатель URA.RU.

Возле дома стоит женщина в халате
Возле дома стоит женщина в халате

Пожар угрожает припаркованным машинам
Пожар угрожает припаркованным машинам

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В Копейске (Челябинская область) на улице Екимова в эти минуты тушат сильный пожар. Огонь угрожает припаркованным на стоянке автомобилям, сообщают очевидцы. «Пожар очень сильный, огонь было видно за несколько домов. Возле самого дома стоит женщина в домашнем халате. Все кричат», — рассказали URA.RU очевидцы ЧП. Также по их словам, огонь угрожает соседним домам и машинам, которые стоят на большой парковке рядом. Со слов пожарных, на улице Екимова в Копейске сгорел брошенный дом. Огнеборцы отмечают, что сегодня вечером зафиксировано большое количество возгораний — горит мусор. В ГУ МЧС России по Челябинской области был направлен запрос с просьбой рассказать подробности ЧП. На момент публикации новости ответ от них не поступил. Ранее в Екатеринбурге 26 мая мужчина, спасаясь от пожара в квартире, выпал с девятого этажа. Он погиб, инцидент произошел на Автомагистральной, 13, сообщил читатель URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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