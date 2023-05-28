28 мая 2023

В Березниках неизвестные украли городские скамейки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города. Курган , горсад, лето, аллея горсада, отсутствие лавочек
На месте лавочек теперь пустота Фото:

Жители Березников Пермского края возмущены кражей городских скамеек, которые были установлены в центре города. Фотографии с места кражи местные жители опубликовали в сообществе «Черный список. Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Очередные твари украли хорошие лавочки по улице Ленина», — негодует автор поста. В комментариях местные жители предположили, что теперь эти лавочки установлены у кого-то на даче.

После кражи лавочек на местах, где они должны быть установлены, остались только урны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, новость будет дополнена, как только будет получен комментарий.

На месте скамеек остались одинокие урны
На месте скамеек остались одинокие урны

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Березников Пермского края возмущены кражей городских скамеек, которые были установлены в центре города. Фотографии с места кражи местные жители опубликовали в сообществе «Черный список. Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Очередные твари украли хорошие лавочки по улице Ленина», — негодует автор поста. В комментариях местные жители предположили, что теперь эти лавочки установлены у кого-то на даче. После кражи лавочек на местах, где они должны быть установлены, остались только урны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, новость будет дополнена, как только будет получен комментарий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...