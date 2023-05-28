На месте лавочек теперь пустота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Березников Пермского края возмущены кражей городских скамеек, которые были установлены в центре города. Фотографии с места кражи местные жители опубликовали в сообществе «Черный список. Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Очередные твари украли хорошие лавочки по улице Ленина», — негодует автор поста. В комментариях местные жители предположили, что теперь эти лавочки установлены у кого-то на даче.

После кражи лавочек на местах, где они должны быть установлены, остались только урны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, новость будет дополнена, как только будет получен комментарий.