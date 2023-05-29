Челябинскую область назвали одним из самых пожароопасных регионов

Высокому риску возникновения пожаров способствует погода Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Челябинская область вошла в перечень из 22 регионов с высоким риском возникновения пожаров. Об этом заявил начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

«Риски возникновения возгораний высоки в 22 регионах, в том числе, в Камчатском, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Алтайском краях, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Калужской, Брянской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской и Архангельской областях», — цитируют слова Писаревского «Известия». По его словам, это связано с повышением температуры.

Как добавил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сейчас во многих регионах России учащается появление стационарных антициклонов, которые приводят к возникновению аномальных волн тепла. По его словам, жаркая погода с температурой воздуха свыше 30 градусов, а также ветер способствуют возникновению пожаров.

Ранее синоптики предупреждали о жаркой погоде, которая наступила в Челябинской области с середины мая. В то же время в южной части Уральского федерального округа, к которой относится Челябинская область, к концу мая прогнозировался пятый класс пожарной опасности.