29 мая 2023

Челябинскую область назвали одним из самых пожароопасных регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Аша, Челябинская область, пожар, лес, огонь, возгорание, пламя
Высокому риску возникновения пожаров способствует погода Фото:

Челябинская область вошла в перечень из 22 регионов с высоким риском возникновения пожаров. Об этом заявил начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

«Риски возникновения возгораний высоки в 22 регионах, в том числе, в Камчатском, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Алтайском краях, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Калужской, Брянской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской и Архангельской областях», — цитируют слова Писаревского «Известия». По его словам, это связано с повышением температуры.

Как добавил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сейчас во многих регионах России учащается появление стационарных антициклонов, которые приводят к возникновению аномальных волн тепла. По его словам, жаркая погода с температурой воздуха свыше 30 градусов, а также ветер способствуют возникновению пожаров.

Ранее синоптики предупреждали о жаркой погоде, которая наступила в Челябинской области с середины мая. В то же время в южной части Уральского федерального округа, к которой относится Челябинская область, к концу мая прогнозировался пятый класс пожарной опасности.

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Челябинская область вошла в перечень из 22 регионов с высоким риском возникновения пожаров. Об этом заявил начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. «Риски возникновения возгораний высоки в 22 регионах, в том числе, в Камчатском, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Алтайском краях, Курганской, Челябинской, Оренбургской, Калужской, Брянской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской и Архангельской областях», — цитируют слова Писаревского «Известия». По его словам, это связано с повышением температуры. Как добавил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сейчас во многих регионах России учащается появление стационарных антициклонов, которые приводят к возникновению аномальных волн тепла. По его словам, жаркая погода с температурой воздуха свыше 30 градусов, а также ветер способствуют возникновению пожаров. Ранее синоптики предупреждали о жаркой погоде, которая наступила в Челябинской области с середины мая. В то же время в южной части Уральского федерального округа, к которой относится Челябинская область, к концу мая прогнозировался пятый класс пожарной опасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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