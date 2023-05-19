19 мая 2023

Челябинской области грозит чрезвычайная пожарная опасность

В Челябинской области прогнозируется пятый класс пожарной опасности
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , первоуральский городской округ, лесной пожар, пожар на волчихе
Больше всего очагов возгораний сейчас регистрируется на юге Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов Фото:

В южной части Уральского федерального округа, к которой относится Челябинская область, на этой неделе прогнозируется пятый класс пожарной опасности. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Чрезвычайный пятый класс пожарной опасности прогнозируется в отдельных районах Омской, Томской, Новосибирской, Самарской, Оренбургской и Новгородской областей, республик Башкортостан и Татарстан. Также в южной части Уральского федерального округа и Красноярского края», — пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте ВНИИ ГОЧС.

Как отмечается, больше всего термических точек и очагов возгораний сейчас регистрируется на юге Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. В регионах по-прежнему сохраняется высокая опасность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях.

Ранее пожарные спасли жителей челябинского поселка. В Усть-Катавском городском округе Челябинской области огнеборцы ликвидировали крупный лесной пожар, окруживший поселок Вязовая. Площадь возгорания составила 45 га.

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В южной части Уральского федерального округа, к которой относится Челябинская область, на этой неделе прогнозируется пятый класс пожарной опасности. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). «Чрезвычайный пятый класс пожарной опасности прогнозируется в отдельных районах Омской, Томской, Новосибирской, Самарской, Оренбургской и Новгородской областей, республик Башкортостан и Татарстан. Также в южной части Уральского федерального округа и Красноярского края», — пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте ВНИИ ГОЧС. Как отмечается, больше всего термических точек и очагов возгораний сейчас регистрируется на юге Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. В регионах по-прежнему сохраняется высокая опасность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях. Ранее пожарные спасли жителей челябинского поселка. В Усть-Катавском городском округе Челябинской области огнеборцы ликвидировали крупный лесной пожар, окруживший поселок Вязовая. Площадь возгорания составила 45 га.
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