Судьи скрыли свои доходы в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотрудники Арбитражного суда Тюменской области скрыли свои доходы за 2022 год. Информация об этом представлена на сайте ведомства. При попытке перейти в раздел доходов и расходов судей за предыдущий год, открывается указ президента РФ Владимира Путина.

«Установить, что в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляются», — сообщается на сайте Арбитражного суда. Доходы скрыли как судьи, так и другие служащие.

Ранее URA.RU писало, что свои доходы скрыла глава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо. Сотрудники организации также сослались на указ главы государства.