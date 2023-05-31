Тюменские арбитражные судьи скрыли свои доходы. Скрин

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Судьи скрыли свои доходы в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина Фото:

Сотрудники Арбитражного суда Тюменской области скрыли свои доходы за 2022 год. Информация об этом представлена на сайте ведомства. При попытке перейти в раздел доходов и расходов судей за предыдущий год, открывается указ президента РФ Владимира Путина.

«Установить, что в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляются», — сообщается на сайте Арбитражного суда. Доходы скрыли как судьи, так и другие служащие.

Ранее URA.RU писало, что свои доходы скрыла глава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо. Сотрудники организации также сослались на указ главы государства.

При попытке перейти в раздел доходов и расходов арбитражных судей, открывается указ президента РФ
При попытке перейти в раздел доходов и расходов арбитражных судей, открывается указ президента РФ

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Сотрудники Арбитражного суда Тюменской области скрыли свои доходы за 2022 год. Информация об этом представлена на сайте ведомства. При попытке перейти в раздел доходов и расходов судей за предыдущий год, открывается указ президента РФ Владимира Путина. «Установить, что в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <…> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляются», — сообщается на сайте Арбитражного суда. Доходы скрыли как судьи, так и другие служащие. Ранее URA.RU писало, что свои доходы скрыла глава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо. Сотрудники организации также сослались на указ главы государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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