Сотрудника пермской колонии, подозреваемого в избиении осужденного, отправили под домашний арест

В Пермском крае суд выбрал меру пресечения для сотрудника соликамской колонии ИК-1, которого подозревают в избиении осужденного. Мужчину отправили под домашний арест.
«Как сообщили в СУ СК Пермского края, суд избрал подозреваемому меру пресечения. Мужчине назначили домашний арест на время следствия», — пишет 59.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения Соликамска. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств. По версии следствия в мае 2023 года сотрудник колонии, находясь на рабочем месте, нанес побои одному из заключенных. Подозреваемый пристегнул одного из заключенных наручниками, а после этого нанес удары руками по телу.
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