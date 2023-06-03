В Тюмени внуки ветеранов войны помогали посадить деревья на территории стационарного учреждения социального обслуживания «Пансионата для ветеранов войны и труда». Об этом сообщили в пресс-службе департамента внешних связей ЯНАО.
«В Тюмени на территории пансионата высадили более 20 видов многолетних и пять видов однолетних растений. Совместно с ветеранами, в благоустройстве принимали участие и их внуки, которые не только помогали копать, сажать, удобрять и поливать, но и развесили сделанные собственными руками разноцветные кормушки», — пишут в департаменте.
Также участие в благоустройстве принимали ветераны землячества «Ямальский ветеран» и сотрудники регионального представительства в Тюменской области. Они откликнулись на просьбу специалистов пансионата и оказали содействие.
Ранее в поселке Уренгой (ЯНАО) власти района искали подрядчика для обустройства сквера. Согласно материалам закупки, планировалось проведение подготовительных работ, устройство тротуаров, озеленение территории, устройство уличного освещения.
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