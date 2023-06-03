03 июня 2023
02 июня 2023

В Тюмени внуки ветеранов войны помогали благоустроить территорию пансионата. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка территории детской больницы №9. Екатеринбург , зырянов сергей, высокинский александр, швиндт сергей, высадка деревьев, субботник
Высадили более 20 видов многолетних и пять видов однолетних растений Фото:

В Тюмени внуки ветеранов войны помогали посадить деревья на территории стационарного учреждения социального обслуживания «Пансионата для ветеранов войны и труда». Об этом сообщили в пресс-службе департамента внешних связей ЯНАО.

«В Тюмени на территории пансионата высадили более 20 видов многолетних и пять видов однолетних растений. Совместно с ветеранами, в благоустройстве принимали участие и их внуки, которые не только помогали копать, сажать, удобрять и поливать, но и развесили сделанные собственными руками разноцветные кормушки», — пишут в департаменте.

Также участие в благоустройстве принимали ветераны землячества «Ямальский ветеран» и сотрудники регионального представительства в Тюменской области. Они откликнулись на просьбу специалистов пансионата и оказали содействие.

Ранее в поселке Уренгой (ЯНАО) власти района искали подрядчика для обустройства сквера. Согласно материалам закупки, планировалось проведение подготовительных работ, устройство тротуаров, озеленение территории, устройство уличного освещения.

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В Тюмени внуки ветеранов войны помогали посадить деревья на территории стационарного учреждения социального обслуживания «Пансионата для ветеранов войны и труда». Об этом сообщили в пресс-службе департамента внешних связей ЯНАО. «В Тюмени на территории пансионата высадили более 20 видов многолетних и пять видов однолетних растений. Совместно с ветеранами, в благоустройстве принимали участие и их внуки, которые не только помогали копать, сажать, удобрять и поливать, но и развесили сделанные собственными руками разноцветные кормушки», — пишут в департаменте. Также участие в благоустройстве принимали ветераны землячества «Ямальский ветеран» и сотрудники регионального представительства в Тюменской области. Они откликнулись на просьбу специалистов пансионата и оказали содействие. Ранее в поселке Уренгой (ЯНАО) власти района искали подрядчика для обустройства сквера. Согласно материалам закупки, планировалось проведение подготовительных работ, устройство тротуаров, озеленение территории, устройство уличного освещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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