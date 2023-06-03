03 июня 2023

Челябинцы задержаны за ловлю рыбы сетями

© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб от незаконной ловли составил 35 тысяч рублей Фото:

Двое жителей Златоуста и Трехгорного (Челябинская область) задержаны за ловлю рыбы сетями во время нереста. Они рыбачили на реке Юрюзань под Усть-Катавом, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«В отделе полиции Усть-Катава возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы. В совершении преступления подозреваются двое жителей Златоуста и Трехгорного», — говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.

Уточняется, что нарушители были пойманы во время рейда на реке Юрюзань. С помощью сетей они выловили плотву, щуку, окуней — всего порядка 60 особей. Ущерб оценен в 35 тысяч рублей. Улов, сети и надувная лодка изъяты. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье о незаконном вылове биологических ресурсов. Мера пресечения избирается.

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Двое жителей Златоуста и Трехгорного (Челябинская область) задержаны за ловлю рыбы сетями во время нереста. Они рыбачили на реке Юрюзань под Усть-Катавом, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В отделе полиции Усть-Катава возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы. В совершении преступления подозреваются двое жителей Златоуста и Трехгорного», — говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка. Уточняется, что нарушители были пойманы во время рейда на реке Юрюзань. С помощью сетей они выловили плотву, щуку, окуней — всего порядка 60 особей. Ущерб оценен в 35 тысяч рублей. Улов, сети и надувная лодка изъяты. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье о незаконном вылове биологических ресурсов. Мера пресечения избирается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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