04 июня 2023
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В Сургутском районе утонул 14-летний подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест-драйв вездеходов Бурлак. Курган , голубые озера
Ребенок утонул в Лянторе 5 июня Фото:

В Лянторе (Сургутский район ХМАО) 5 июня утонул 14-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Югры.

«По предварительной информации, 5 июня мальчик со своими друзьями пошел на водоем на территории ДНТ „Феникс“, чтобы искупаться. Подросток во время купания утонул», — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что из-за трагедии назначена ведомственная проверка. «Проведение проверки взято на особый контроль», — заявили в пресс-службе.

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В Лянторе (Сургутский район ХМАО) 5 июня утонул 14-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Югры. «По предварительной информации, 5 июня мальчик со своими друзьями пошел на водоем на территории ДНТ „Феникс“, чтобы искупаться. Подросток во время купания утонул», — рассказали в ведомстве. В прокуратуре добавили, что из-за трагедии назначена ведомственная проверка. «Проведение проверки взято на особый контроль», — заявили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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