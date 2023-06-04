В Сургутском районе утонул 14-летний подросток

Ребенок утонул в Лянторе 5 июня
В Лянторе (Сургутский район ХМАО) 5 июня утонул 14-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Югры.
«По предварительной информации, 5 июня мальчик со своими друзьями пошел на водоем на территории ДНТ „Феникс“, чтобы искупаться. Подросток во время купания утонул», — рассказали в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что из-за трагедии назначена ведомственная проверка. «Проведение проверки взято на особый контроль», — заявили в пресс-службе.
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