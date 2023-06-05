К тюменским единороссам перед выборами едет федеральный политолог

К тюменским единороссам с предвыборной лекцией приедет федеральный политолог Дмитрий Орлов. 6 июня он выступит перед депутатами областной и городской дум. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной политике. Дмитрий Орлов подтвердил информацию.
«Приезд в Тюмень подтверждаю. Планируется выступление на заседании Межрегионального координационного совета „Единой России“ о предстоящей президентской кампании и лекция о трендах российской политики в 2023 году», — сообщил агентству Дмитрий Орлов.
Ранее в своем telegram-канале Дмитрий Орлов писал, что Тюменский губернатор Александр Моор пролоббирует кандидатуру ямальского коллеги Дмитрия Артюхова на выборах-2023 перед региональными элитами. Все потому, что нынешний губернатор Ямала сумеет сохранить выгодные условия программы «Сотрудничество».
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