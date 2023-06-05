К тюменским единороссам перед выборами едет федеральный политолог

Политолог Дмитрий Орлов посетит Тюмень с лекцией для единороссов

06 июня 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Тюмень посетит федеральный политолог Дмитрий Орлов Фото: Антон Белицкий © URA.RU К тюменским единороссам с предвыборной лекцией приедет федеральный политолог Дмитрий Орлов. 6 июня он выступит перед депутатами областной и городской дум. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной политике. Дмитрий Орлов подтвердил информацию. «Приезд в Тюмень подтверждаю. Планируется выступление на заседании Межрегионального координационного совета „Единой России“ о предстоящей президентской кампании и лекция о трендах российской политики в 2023 году», — сообщил агентству Дмитрий Орлов. Ранее в своем telegram-канале Дмитрий Орлов писал, что Тюменский губернатор Александр Моор пролоббирует кандидатуру ямальского коллеги Дмитрия Артюхова на выборах-2023 перед региональными элитами. Все потому, что нынешний губернатор Ямала сумеет сохранить выгодные условия программы «Сотрудничество».

К тюменским единороссам с предвыборной лекцией приедет федеральный политолог Дмитрий Орлов. 6 июня он выступит перед депутатами областной и городской дум. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональной политике. Дмитрий Орлов подтвердил информацию. «Приезд в Тюмень подтверждаю. Планируется выступление на заседании Межрегионального координационного совета „Единой России“ о предстоящей президентской кампании и лекция о трендах российской политики в 2023 году», — сообщил агентству Дмитрий Орлов. Ранее в своем telegram-канале Дмитрий Орлов писал, что Тюменский губернатор Александр Моор пролоббирует кандидатуру ямальского коллеги Дмитрия Артюхова на выборах-2023 перед региональными элитами. Все потому, что нынешний губернатор Ямала сумеет сохранить выгодные условия программы «Сотрудничество».