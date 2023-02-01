Тюменские элиты поддержат ямальского губернатора ради выгодной сделки

Тюменский губернатор Александр Моор поддержит ямальского коллегу ради продления программы «Сотрудничество» и успеха на собственных выборах
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Съезд ЛДПР. Москва, портфели депутатов, портфель министра
Тюменские элиты заинтересованы в победе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова на выборах в 2023 году Фото:

Тюменский губернатор Александр Моор пролоббирует кандидатуру ямальского коллеги Дмитрия Артюхова на выборах-2023 перед региональными элитами ради продления программы «Сотрудничество». Нынешний губернатор Ямала сохранит выгодные условия сделки. Об этом сообщил политолог Дмитрий Орлов в своем telegram-канале.

«Перспективы поддержки губернатора ЯНАО тюменской элитой весьма предсказуемы. Взаимодействие Ямала и Тюменской области определяется рамками программы „Сотрудничество“. Поддержка кандидатуры Артюхова Александром Моором — это превентивный шаг, способный обеспечить перезапуск „Сотрудничества“ (срок ее действия истекает в 2025 году)», — предсказал политолог.

Дмитрий Орлов полагает, что Моор преследует и политические цели. Взамен на поддержку тюменских элит Артюхов обеспечит Моору достойный результат на его выборах в этом же 2023 году. «Выборы главы Тюменской области, которые пройдут и на территории Ямала, делают ответную поддержку губернатора ЯНАО весьма значимой для Моора», — заявил Орлов.

Программа «Сотрудничество», заключенная Тюменской областью с ХМАО и ЯНАО в 2004 году ежегодно приносит тюменскому бюджету десятки миллиардов рублей. По заключенному договору Югра и Ямал делятся частью нефтяной прибыли с югом области.

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Тюменский губернатор Александр Моор пролоббирует кандидатуру ямальского коллеги Дмитрия Артюхова на выборах-2023 перед региональными элитами ради продления программы «Сотрудничество». Нынешний губернатор Ямала сохранит выгодные условия сделки. Об этом сообщил политолог Дмитрий Орлов в своем telegram-канале. «Перспективы поддержки губернатора ЯНАО тюменской элитой весьма предсказуемы. Взаимодействие Ямала и Тюменской области определяется рамками программы „Сотрудничество“. Поддержка кандидатуры Артюхова Александром Моором — это превентивный шаг, способный обеспечить перезапуск „Сотрудничества“ (срок ее действия истекает в 2025 году)», — предсказал политолог. Дмитрий Орлов полагает, что Моор преследует и политические цели. Взамен на поддержку тюменских элит Артюхов обеспечит Моору достойный результат на его выборах в этом же 2023 году. «Выборы главы Тюменской области, которые пройдут и на территории Ямала, делают ответную поддержку губернатора ЯНАО весьма значимой для Моора», — заявил Орлов. Программа «Сотрудничество», заключенная Тюменской областью с ХМАО и ЯНАО в 2004 году ежегодно приносит тюменскому бюджету десятки миллиардов рублей. По заключенному договору Югра и Ямал делятся частью нефтяной прибыли с югом области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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