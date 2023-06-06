Пермякам предлагают встретить День города в компании Гарри Поттера и Уэнсдэй

В честь 300-летия Перми в ТРЦ «IMALL Эспланада» пройдет детский праздник с участием героев фильмов

07 июня 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Трансформеры тоже примут участие в праздновании Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В пермском ТРЦ «IMALL Эспланада» 10 июня устроят большой детский праздник, который приурочен к празднованию юбилея города. На мероприятии покажут шоу-программу с участием аниматоров в костюмах Человека-паука, Гарри Поттера, Уэнсдей и других персонажей фильмов и комиксов, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Представлены более 15 интерактивных зон с квестами, конкурсами, танцами. В качестве ведущих и организаторов приглашены более 15 аниматоров из любимых мультиков, в том числе Уэнсдей, Гарри Поттер, Человек-паук, Трансформеры и другие», — рассказали организаторы корреспонденту агентства. Программа праздника рассчитана на тысячу детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет. Праздник для самых маленьких начнется в 10:00, для ребят от 8 до 12 лет — в 14:30, для подростков — в 19:00. Мероприятие состоится на четвертом этаже ТРЦ «IMALL Эспланада» в парке развлечений «Фанки Таун». Цена входного билета — 650 рублей.

В пермском ТРЦ «IMALL Эспланада» 10 июня устроят большой детский праздник, который приурочен к празднованию юбилея города. На мероприятии покажут шоу-программу с участием аниматоров в костюмах Человека-паука, Гарри Поттера, Уэнсдей и других персонажей фильмов и комиксов, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Представлены более 15 интерактивных зон с квестами, конкурсами, танцами. В качестве ведущих и организаторов приглашены более 15 аниматоров из любимых мультиков, в том числе Уэнсдей, Гарри Поттер, Человек-паук, Трансформеры и другие», — рассказали организаторы корреспонденту агентства. Программа праздника рассчитана на тысячу детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет. Праздник для самых маленьких начнется в 10:00, для ребят от 8 до 12 лет — в 14:30, для подростков — в 19:00. Мероприятие состоится на четвертом этаже ТРЦ «IMALL Эспланада» в парке развлечений «Фанки Таун». Цена входного билета — 650 рублей.