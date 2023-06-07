Тюменских зеков стали чаще принимать на работу

В тюменских колониях стало больше трудоустроенных заключенных

Осужденные зарабатывают на производстве окон, тротуарных плит и сувениров Фото: Анна Майорова © URA.RU

В колониях Тюменской области стало больше трудоустроенных заключенных. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ФСИН.

«В 2023 году наблюдается рост количества заключенных, трудоустроенных на производственные объекты учреждений. Для решения вопроса трудоустройства осужденных, руководство УФСИН России по Тюменской области регулярно проводит совещания с представителями муниципальных и государственных органов власти и бизнес-сообщества региона. Пенитенциарные учреждения ищут новые рынки сбыта, активно участвуют в проводимых на территории региона ярмарках и выставках, на которых представляют продукцию собственного производства», — рассказали агентству в пресс-службе областного УФСИН.

Там добавили, что в тюменских колониях работают цеха по производству швейной и деревообрабатывающей продукции. Также осужденные своими руками делают окна, тротуарную плитку и сувениры. В каждом исправительном учреждении региона есть профессиональные училища, где можно получить образование, необходимое для трудоустройства.

Ранее агентство писало о том, что заключенные колоний Тюменской области месяцами не могут устроиться на работу. По данным источников URA.RU, это связано с нехваткой рабочих мест в исправительных учреждениях.