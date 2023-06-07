07 июня 2023

Тюменских зеков стали чаще принимать на работу

В тюменских колониях стало больше трудоустроенных заключенных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие участка по изготовлению корпусной мебели на уникальном оборудовании в ФКУ Исправительная колония №10. Екатеринбург, заключенные, исправительная колония, производство, ик-10
Осужденные зарабатывают на производстве окон, тротуарных плит и сувениров Фото:

В колониях Тюменской области стало больше трудоустроенных заключенных. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ФСИН.

«В 2023 году наблюдается рост количества заключенных, трудоустроенных на производственные объекты учреждений. Для решения вопроса трудоустройства осужденных, руководство УФСИН России по Тюменской области регулярно проводит совещания с представителями муниципальных и государственных органов власти и бизнес-сообщества региона. Пенитенциарные учреждения ищут новые рынки сбыта, активно участвуют в проводимых на территории региона ярмарках и выставках, на которых представляют продукцию собственного производства», — рассказали агентству в пресс-службе областного УФСИН.

Там добавили, что в тюменских колониях работают цеха по производству швейной и деревообрабатывающей продукции. Также осужденные своими руками делают окна, тротуарную плитку и сувениры. В каждом исправительном учреждении региона есть профессиональные училища, где можно получить образование, необходимое для трудоустройства.

Ранее агентство писало о том, что заключенные колоний Тюменской области месяцами не могут устроиться на работу. По данным источников URA.RU, это связано с нехваткой рабочих мест в исправительных учреждениях.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В колониях Тюменской области стало больше трудоустроенных заключенных. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ФСИН. «В 2023 году наблюдается рост количества заключенных, трудоустроенных на производственные объекты учреждений. Для решения вопроса трудоустройства осужденных, руководство УФСИН России по Тюменской области регулярно проводит совещания с представителями муниципальных и государственных органов власти и бизнес-сообщества региона. Пенитенциарные учреждения ищут новые рынки сбыта, активно участвуют в проводимых на территории региона ярмарках и выставках, на которых представляют продукцию собственного производства», — рассказали агентству в пресс-службе областного УФСИН. Там добавили, что в тюменских колониях работают цеха по производству швейной и деревообрабатывающей продукции. Также осужденные своими руками делают окна, тротуарную плитку и сувениры. В каждом исправительном учреждении региона есть профессиональные училища, где можно получить образование, необходимое для трудоустройства. Ранее агентство писало о том, что заключенные колоний Тюменской области месяцами не могут устроиться на работу. По данным источников URA.RU, это связано с нехваткой рабочих мест в исправительных учреждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...