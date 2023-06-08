Модернизированный танк «Уралвагонзавода» уничтожил группу ВСУ

Танк Т-90М поразил группу противника в ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экипаж танка Т-90М «Прорыв», который производят на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил), уничтожил группу ВСУ, когда противник менял личный состав на передовой в Луганской народной республике. Об этом рассказал командир танковой роты Западного военного округа.

«Расход сейчас составил три штатных артиллерийских выстрела. [Украинские противники] производили ротацию — смену личного состава. По сообщению наших разведчиков, она производилась пешим путем. Соответственно, при самой смене группу и поразили», — сказал офицер, передают РИА Новости.

Огонь по противнику открыли после того, как поступила команда от корректировщика, по которому начали стрелять ВСУ. Первый выстрел был пристрелочный — до цели снаряд не долетел 200 метров. Второй почти попал в цель, поразить противника удалось с третьего выстрела. «Домой приехали пустыми. Все для противника — ничего не жалко!» — добавил танкист.

Танк Т-90М — модернизированная версия легендарного танка Т-90. Их производят на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле Свердловской области.