08 июня 2023

Модернизированный танк «Уралвагонзавода» уничтожил группу ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
Танк Т-90М поразил группу противника в ЛНР Фото:

Экипаж танка Т-90М «Прорыв», который производят на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил), уничтожил группу ВСУ, когда противник менял личный состав на передовой в Луганской народной республике. Об этом рассказал командир танковой роты Западного военного округа.

«Расход сейчас составил три штатных артиллерийских выстрела. [Украинские противники] производили ротацию — смену личного состава. По сообщению наших разведчиков, она производилась пешим путем. Соответственно, при самой смене группу и поразили», — сказал офицер, передают РИА Новости.

Огонь по противнику открыли после того, как поступила команда от корректировщика, по которому начали стрелять ВСУ. Первый выстрел был пристрелочный — до цели снаряд не долетел 200 метров. Второй почти попал в цель, поразить противника удалось с третьего выстрела. «Домой приехали пустыми. Все для противника — ничего не жалко!» — добавил танкист.

Танк Т-90М — модернизированная версия легендарного танка Т-90. Их производят на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экипаж танка Т-90М «Прорыв», который производят на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил), уничтожил группу ВСУ, когда противник менял личный состав на передовой в Луганской народной республике. Об этом рассказал командир танковой роты Западного военного округа. «Расход сейчас составил три штатных артиллерийских выстрела. [Украинские противники] производили ротацию — смену личного состава. По сообщению наших разведчиков, она производилась пешим путем. Соответственно, при самой смене группу и поразили», — сказал офицер, передают РИА Новости. Огонь по противнику открыли после того, как поступила команда от корректировщика, по которому начали стрелять ВСУ. Первый выстрел был пристрелочный — до цели снаряд не долетел 200 метров. Второй почти попал в цель, поразить противника удалось с третьего выстрела. «Домой приехали пустыми. Все для противника — ничего не жалко!» — добавил танкист. Танк Т-90М — модернизированная версия легендарного танка Т-90. Их производят на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...