Космонавты назвали Пермь космической столицей Западного Урала Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили Пермь с 300-летим с борта международной космической станции. Во время поздравления они также развернули доставленный на МКС флаг города. Видео с поздравлением опубликовал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Приветствуем вас с борта МКС и сердечно поздравляем с 300-летием вашего прекрасного города, ведь 65 лет Пермь является космической столицей Западного Урала. Вы можете гордиться своими земляками, которые сделали мечту о покорении космоса реальной. Судьба трех космонавтов — Алексея Леонова, Павла Беляева, Виктора Савиных, связана с вашим городом», — сказали в поздравлении космонавты.

Они добавили, что Пермский край является крупным промышленным центром России, который хорошо видно даже из космоса. Также космонавты похвалили двигатели первой ступени ракеты-носителя «Протон», выпускаемые в Перми.