08 июня 2023

Российские космонавты поздравили Пермь с 300-летием с борта МКС. Видео

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Виды города, Пермь, космонавт, дк гагарина, барельеф гагарина
Космонавты назвали Пермь космической столицей Западного Урала Фото:
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300-летие Перми

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили Пермь с 300-летим с борта международной космической станции. Во время поздравления они также развернули доставленный на МКС флаг города. Видео с поздравлением опубликовал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Приветствуем вас с борта МКС и сердечно поздравляем с 300-летием вашего прекрасного города, ведь 65 лет Пермь является космической столицей Западного Урала. Вы можете гордиться своими земляками, которые сделали мечту о покорении космоса реальной. Судьба трех космонавтов — Алексея Леонова, Павла Беляева, Виктора Савиных, связана с вашим городом», — сказали в поздравлении космонавты.

Они добавили, что Пермский край является крупным промышленным центром России, который хорошо видно даже из космоса. Также космонавты похвалили двигатели первой ступени ракеты-носителя «Протон», выпускаемые в Перми.

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Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили Пермь с 300-летим с борта международной космической станции. Во время поздравления они также развернули доставленный на МКС флаг города. Видео с поздравлением опубликовал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Приветствуем вас с борта МКС и сердечно поздравляем с 300-летием вашего прекрасного города, ведь 65 лет Пермь является космической столицей Западного Урала. Вы можете гордиться своими земляками, которые сделали мечту о покорении космоса реальной. Судьба трех космонавтов — Алексея Леонова, Павла Беляева, Виктора Савиных, связана с вашим городом», — сказали в поздравлении космонавты. Они добавили, что Пермский край является крупным промышленным центром России, который хорошо видно даже из космоса. Также космонавты похвалили двигатели первой ступени ракеты-носителя «Протон», выпускаемые в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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