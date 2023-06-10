10 июня 2023
09 июня 2023

В Пермском крае появится парк «Патриот»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье откроют парк «Патриот» Фото:

В Прикамье на базе бывшего детского лагеря в деревне Гамы построят парк «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Строительство парка „Патриот“ позволит создать уникальные площадки для подготовки граждан к военной службе, патриотического воспитания и туризма», — цитирует «Коммерсант» слова руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Руслана Шамсутдинова.

По словам Шамсутдинова, в парке будут готовить молодежь к военной службе. Он подчеркнул, что уже подготовлено отраслевое задание на строительство парка, есть дорожная карта, включающая в себя этапы работ. Также определены, как отмечает издание, сроки и ответственные исполнители патриотического проекта.

URA.RU ранее писало, что в Пермском крае Суксунский и Горнозаводский городские округа, а также город Березники стали лучшими по показателям патриотического воспитания подрастающего поколения в 2022 году. Об этом на своем сайте сообщил пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

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В Прикамье на базе бывшего детского лагеря в деревне Гамы построят парк «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Строительство парка „Патриот“ позволит создать уникальные площадки для подготовки граждан к военной службе, патриотического воспитания и туризма», — цитирует «Коммерсант» слова руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Руслана Шамсутдинова. По словам Шамсутдинова, в парке будут готовить молодежь к военной службе. Он подчеркнул, что уже подготовлено отраслевое задание на строительство парка, есть дорожная карта, включающая в себя этапы работ. Также определены, как отмечает издание, сроки и ответственные исполнители патриотического проекта. URA.RU ранее писало, что в Пермском крае Суксунский и Горнозаводский городские округа, а также город Березники стали лучшими по показателям патриотического воспитания подрастающего поколения в 2022 году. Об этом на своем сайте сообщил пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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