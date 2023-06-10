В Пермском крае появится парк «Патриот»

11 июня 2023 в 07:34 Размер текста - 17 +

В Прикамье откроют парк «Патриот» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Прикамье на базе бывшего детского лагеря в деревне Гамы построят парк «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Строительство парка „Патриот“ позволит создать уникальные площадки для подготовки граждан к военной службе, патриотического воспитания и туризма», — цитирует «Коммерсант» слова руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Руслана Шамсутдинова. По словам Шамсутдинова, в парке будут готовить молодежь к военной службе. Он подчеркнул, что уже подготовлено отраслевое задание на строительство парка, есть дорожная карта, включающая в себя этапы работ. Также определены, как отмечает издание, сроки и ответственные исполнители патриотического проекта. URA.RU ранее писало, что в Пермском крае Суксунский и Горнозаводский городские округа, а также город Березники стали лучшими по показателям патриотического воспитания подрастающего поколения в 2022 году. Об этом на своем сайте сообщил пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

В Прикамье на базе бывшего детского лагеря в деревне Гамы построят парк «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Строительство парка „Патриот“ позволит создать уникальные площадки для подготовки граждан к военной службе, патриотического воспитания и туризма», — цитирует «Коммерсант» слова руководителя Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Руслана Шамсутдинова. По словам Шамсутдинова, в парке будут готовить молодежь к военной службе. Он подчеркнул, что уже подготовлено отраслевое задание на строительство парка, есть дорожная карта, включающая в себя этапы работ. Также определены, как отмечает издание, сроки и ответственные исполнители патриотического проекта. URA.RU ранее писало, что в Пермском крае Суксунский и Горнозаводский городские округа, а также город Березники стали лучшими по показателям патриотического воспитания подрастающего поколения в 2022 году. Об этом на своем сайте сообщил пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».