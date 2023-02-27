В Пермском крае определены территории с лучшим патриотическим воспитанием

28 февраля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Лучшую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в 2022 году провел Суксунский округ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае определены территории с лучшими по показателям патриотического воспитания подрастающего поколения в 2022 году. Об этом на своем сайте сообщает пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Наибольшие суммы баллов по итогам мониторинга набрали Суксунский и Горнозаводский городские округа, а также город Березники. «Всего определено три лауреата премии I, II, III степени за достижения в сфере патриотического воспитания граждан Пермского края в 2022 году: лауреат I степени — Суксунский городской округ; лауреат II степени — Горнозаводской городской округ; лауреат III степени — муниципальное образование „Город Березники“», — отмечается в итогах. На сайте «Авангарда» перечислены критерии, по которым выявлялись лучшие муниципалитеты. Среди них значатся охват молодежи в систему патриотического воспитания, круглогодичные сборы добризывников, развитие патриотических движений «Юнармия» и Юнармейский пост №1». Награждение лауреатов и призеров пройдет в Перми 3—4 марта. В 2022 году краевой центр выделил территориям дополнительные деньги на содержание советников директоров школ по патриотическому воспитанию. В прошлом году в разных муниципалитетах проходили мероприятия, призванные повысить патриотизм у подрастающего поколения. Так, в Перми состоялась региональная спартакиада допризывной молодежи, а в Сиве юнармейцы и кадеты соревновались между собой в турнире «Суворовский натиск». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае определены территории с лучшими по показателям патриотического воспитания подрастающего поколения в 2022 году. Об этом на своем сайте сообщает пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Наибольшие суммы баллов по итогам мониторинга набрали Суксунский и Горнозаводский городские округа, а также город Березники. «Всего определено три лауреата премии I, II, III степени за достижения в сфере патриотического воспитания граждан Пермского края в 2022 году: лауреат I степени — Суксунский городской округ; лауреат II степени — Горнозаводской городской округ; лауреат III степени — муниципальное образование „Город Березники“», — отмечается в итогах. На сайте «Авангарда» перечислены критерии, по которым выявлялись лучшие муниципалитеты. Среди них значатся охват молодежи в систему патриотического воспитания, круглогодичные сборы добризывников, развитие патриотических движений «Юнармия» и Юнармейский пост №1». Награждение лауреатов и призеров пройдет в Перми 3—4 марта. В 2022 году краевой центр выделил территориям дополнительные деньги на содержание советников директоров школ по патриотическому воспитанию. В прошлом году в разных муниципалитетах проходили мероприятия, призванные повысить патриотизм у подрастающего поколения. Так, в Перми состоялась региональная спартакиада допризывной молодежи, а в Сиве юнармейцы и кадеты соревновались между собой в турнире «Суворовский натиск».