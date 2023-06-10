В Екатеринбурге нашли труп электрика, который работал на градообразующем предприятии

Силовики нашли тело мужчины в лесополосе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге днем 11 июня в лесополосе недалеко от улицы Норильская нашли тело 37-летнего мужчины, который работал электриком на градообразующем предприятии. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Тело находилось в семи метрах от тропинки, рядом с ним был велосипед. Сотрудники МВД установили личность гражданина, им оказался ранее судимый 37-летний мужчина, который работал электриком на градообразующем предприятии», — рассказал полковник Горелых. По его словам, мужчина жил на Уралмаше.

Супруга опознала погибшего. Она заявила, что ее муж ушел из дома 2 июня и больше не возвращался. 5 июня она заявила о пропаже супруга в полицию. «Подробные обстоятельства смерти мужчины устанавливают сыщики уголовного розыска и следователи СКР», — добавил Валерий Горелых.

Следователи организовали проверку по факту обнаружения тела, заявил URA.RU помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков. Он добавил, что для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.