В ЯНАО ищут специалиста по благоустройству месторождений на зарплату в 413 тысяч рублей

Сотруднику обещают представить жилье и трехразовое питание Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В дочернее предприятие «Газпрома» для работы в поселке Сабетта (ЯНАО) требуется руководитель проекта для организации работ по благоустройству площадок завода СПГ, обустройству и возведению площадок под бурение, а также строительству к ним подъездных автодорог. Согласно объявлению на портале для поиска работы, сотруднику обещают платить до 413 тысяч рублей.

«ООО „УТТиСТ-Бурсервис“ — дочерняя организация ООО „Газпром бурение“ приглашает на работу руководителя проекта для организации обустройства месторождений, отсыпки кустовых площадок, строительства подъездных дорог, автозимников, перевозки по зимнику. Место работы: поселок Сабетта, ЯНАО. Условия: вахта 45/45, зарплата 413 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении на портале HH.ru.

Уточняется, что кандидат должен иметь высшее профессиональное (техническое) образование и опыт работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должностях в организации соответствующего профиля не менее пяти лет. Сотрудник будет обеспечен трехразовым питанием и жильем, а после прохождения испытательного срока получит возможность пользоваться ДМС.

Ранее URA.RU сообщало, что на Семаковское газовое месторождение, расположенное в Тазовском районе (ЯНАО), требуется начальник цеха вышкостроения. Сотруднику обещают платить более 426 тысяч рублей за вахту и предоставить бронь от мобилизации.