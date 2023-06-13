«Коммерсант»: половина российских медиков знает коллег с поддельными документами

Некоторые медработники подделывают документы, чтобы увеличить шансы на трудоустройство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около половины российских медработников заявили, что знакомы с коллегами, у которых есть поддельные документы о присвоении категории квалификации. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Актион медицина». Врачи идут на такой шаг для больших шансов на трудоустройство, а также различных доплат.

«Почти половина опрошенных российских медработников признались, что знают коллег с поддельными документами о присвоении квалификационной категории — второй, первой или высшей», — передает « Коммерсант ». Уточняется, что согласно опросу, 43% респондентов сообщили о знакомых коллегах с фальшивыми документами.

В материале уточнили, что на такие меры врачи идут, чтобы повысить свой статус, увеличить шансы на получение работы, а также ради доплат. В Минздраве России заявили, что подобные случаи являются основанием для возбуждения уголовного дела. Однако, по словам директора Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович, организаторам здравоохранения следует не столько заниматься выявлением врачей с поддельными документами, сколько созданием хороших условий для профессионального роста медработников.